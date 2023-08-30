《八尺門》初孟軒私下5款髮型　新生代帥氣暖男造型範本非他莫屬

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Netflix台灣律政影集《八尺門的辯護人》討論度不斷，除了劇情探討的社會議題，也引起觀眾對劇中演員的興趣。其中新生代男星初孟軒飾演熱血暱稱蓮霧的替代役連晉平一角，戲中一頭清爽短髮，戲外運動暖男帥氣造型不只有超強男友感，更是台灣男生參考造型的絕佳範本。

《八尺門的辯護人》蓮霧 初孟軒

近期備受討論的台劇非《八尺門的辯護人》莫屬，影集翻拍自唐福睿原著同名小說，以台灣的經濟命脈之一遠洋漁業為背景，帶出原住民、移工生活困境，探討死刑議題、台灣多元族群現況等。連晉平（蓮霧）從充滿熱血正義感的青年到漸漸了解現實、體制殘酷，劇中和女友怡容、通譯莉娜的三角戀戲碼也引起觀眾熱烈討論。





1996年出生的初孟軒2017年出道，曾擔任韓國男神李棟旭的替身，2021年演出《天橋上的魔術師》被更多觀眾認識，多部知名台劇像《不良執念清除師》、《最佳利益3》等都有他的身影。在《八尺門的辯護人》中，初孟軒多以替代役造型現身，清爽短髮、樸實打扮，看起來確實就像是大學剛畢業的新鮮人。然而私下初孟軒不只擁有健壯身材，清爽的各式髮型也超適合身在台灣的大家參考。

初孟軒髮型範本

1. 乾淨寸頭

極短的寸頭是許多台灣男生夏日髮型的首選，把頭髮全部剃短不只可以讓人看起來清爽乾淨，整理起來也毫不費力。如果想要讓造型有層次一些，可以在造型或配飾上多著墨，就不會讓寸頭看起來過於單調。





2. 清爽短髮

頭髮稍微長長後，在造型上就可以有一些變化。將頭髮順順吹乾後的短短瀏海十分可愛，比起寸頭更多了一些俏皮感；也可以用髮膠、髮蠟把頭髮抓上去，增添俐落韻味。

3. 順毛旁分瀏海

順毛旁分瀏海看起來減齡又有親和力，旁分微微縫隙露出額頭，中和掉瀏海造型容易看起來較為呆板的問題，帶有一點韓系男子的氛圍。

4. 逗號瀏海

逗號瀏海可以視為旁分瀏海的進階版，在造型時需要把髮根吹澎且用定型液固定，正式也可以休閒，不管是有會議或要參加婚禮都超適合。





5. 蓬鬆線條抓髮

近期出席《八尺門的辯護人》宣傳活動時，可以看出來初孟軒的頭髮更長了！在造型上比以往的髮型更加蓬鬆，髮尾可以加上一些微微的捲度線條，運用髮絲紋理提升髮型的層次感，再加上一點點挑染造型，帥氣十足。

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