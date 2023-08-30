fb ig video ETtoday search mobile

《八尺門》初孟軒私下5款髮型　新生代帥氣暖男造型範本非他莫屬

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix台灣律政影集《八尺門的辯護人》討論度不斷，除了劇情探討的社會議題，也引起觀眾對劇中演員的興趣。其中新生代男星初孟軒飾演熱血暱稱蓮霧的替代役連晉平一角，戲中一頭清爽短髮，戲外運動暖男帥氣造型不只有超強男友感，更是台灣男生參考造型的絕佳範本。

《八尺門的辯護人》蓮霧 初孟軒

近期備受討論的台劇非《八尺門的辯護人》莫屬，影集翻拍自唐福睿原著同名小說，以台灣的經濟命脈之一遠洋漁業為背景，帶出原住民、移工生活困境，探討死刑議題、台灣多元族群現況等。連晉平（蓮霧）從充滿熱血正義感的青年到漸漸了解現實、體制殘酷，劇中和女友怡容、通譯莉娜的三角戀戲碼也引起觀眾熱烈討論。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1996年出生的初孟軒2017年出道，曾擔任韓國男神李棟旭的替身，2021年演出《天橋上的魔術師》被更多觀眾認識，多部知名台劇像《不良執念清除師》、《最佳利益3》等都有他的身影。在《八尺門的辯護人》中，初孟軒多以替代役造型現身，清爽短髮、樸實打扮，看起來確實就像是大學剛畢業的新鮮人。然而私下初孟軒不只擁有健壯身材，清爽的各式髮型也超適合身在台灣的大家參考。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初孟軒髮型範本

1. 乾淨寸頭

極短的寸頭是許多台灣男生夏日髮型的首選，把頭髮全部剃短不只可以讓人看起來清爽乾淨，整理起來也毫不費力。如果想要讓造型有層次一些，可以在造型或配飾上多著墨，就不會讓寸頭看起來過於單調。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 清爽短髮

頭髮稍微長長後，在造型上就可以有一些變化。將頭髮順順吹乾後的短短瀏海十分可愛，比起寸頭更多了一些俏皮感；也可以用髮膠、髮蠟把頭髮抓上去，增添俐落韻味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 順毛旁分瀏海

順毛旁分瀏海看起來減齡又有親和力，旁分微微縫隙露出額頭，中和掉瀏海造型容易看起來較為呆板的問題，帶有一點韓系男子的氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 逗號瀏海

逗號瀏海可以視為旁分瀏海的進階版，在造型時需要把髮根吹澎且用定型液固定，正式也可以休閒，不管是有會議或要參加婚禮都超適合。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5. 蓬鬆線條抓髮

近期出席《八尺門的辯護人》宣傳活動時，可以看出來初孟軒的頭髮更長了！在造型上比以往的髮型更加蓬鬆，髮尾可以加上一些微微的捲度線條，運用髮絲紋理提升髮型的層次感，再加上一點點挑染造型，帥氣十足。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

男生髮型推薦：露額頭、短瀏海的短髮搭配，清爽又好整理是第一要件！

用臉型挑短髮不出錯3守則！圓臉要注意瀏海長寬更修飾、方圓臉用層次削弱稜角

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 八尺門的辯護人, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

說謊段數最高「星座Top 3」　摩羯出手代表你已沒有報復機會

說謊段數最高「星座Top 3」　摩羯出手代表你已沒有報復機會

超準心測！最喜歡看哪種動物節目？精準測出你的「無情指數」

超準心測！最喜歡看哪種動物節目？精準測出你的「無情指數」

安格斯12星座一周運勢8／28－9／3　獅子先終結豬隊友、雙魚脫單不遠了

安格斯12星座一周運勢8／28－9／3　獅子先終結豬隊友、雙魚脫單不遠了

Swatch聯名歐米茄又引排隊潮　致敬藍月特別版明開賣 第一眼看到帳篷還是風箏？　日網心測看出「你有多在意他人想法」 Jisoo戴卡地亞百萬鑽石耳環唱跳不怕掉　出遊必備釘子手環 誠品新店裕隆城9／28開幕　「近百間美食」5大重點搶先看 日星巴克秋季限定「烤地瓜奶油星冰樂」！　甜鹹交織口感超驚喜 《八尺門》初孟軒私下5款髮型　新生代帥氣暖男造型範本非他莫屬 讓旅程更難忘的7種作法　體驗當地美好其實很簡單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面