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5雙防水運動鞋推薦！NIKE、HOKA絕美奶霜紫　舒適抗滑雨天必備

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

接連好幾天的午後大雷雨，來得又急又猛的讓人一點準備也沒有，就算撐了傘下半身還是濕漉漉，這時候最需要的就是一雙好看又防水的鞋款，本篇由編輯為大家精選5款防水運動鞋，無論下大雨或是戶外活動都很適合。

編輯精選5雙防水運動鞋推薦

Nike

Nike Pegasus小飛馬系列的Trail 4 Gore-Tex®，是兼具路跑性能與GORE-TEX防水機能的鞋款，鞋身的防水層搭配高筒鞋罩，包覆性提高防止水珠潑濺入，超美的奶霜紫色也能增加時髦感。

HOKA

HOKA Anacapa 2 GTX低筒登山鞋鞋身採用Gore-Tex®防水科技，搭配LWG牛巴戈防水皮革，看似Outdoor感十足的鞋行搭配上輕量化EVA，讓穿著感輕盈許多，寬楦的設計以及親膚內襯布料，舒適度大提升。

Asics

GEL-TRABUCO 11 GTX越野系列鞋款搭配防水科技，鞋身維持流線運動感，FF BLAST科技中底提供更舒適的腳感，鞋底採用ASICSGRIP技術，就算在溼地上也能有很好的抓地力，不怕天雨路滑。

Canada Goose

Canada Goose在今年夏天首度推出品牌第一款運動鞋系列Glacier Trail，將保護性、舒適性與時髦精緻的設計感完美揉合，鞋身採用創新的防水設計與透氣面料，不論是日常通勤或是戶外踏青，都能輕鬆駕馭穿搭。

Palladium

來自法國的軍靴品牌Palladium的橘標防水系列一直是近年許多人的防水鞋好選擇，高筒帆布鞋的外型讓造型搭配度更高，優秀的鞋身防水層，讓都市中突如其來的大雨也不怕濕了腳。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 防水, 運動鞋, 球鞋

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