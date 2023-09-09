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LV相機包連泰勒絲也在背　FENDI C'mon、Loewe摺紙包秋冬必須入手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天已經接近尾聲，時尚圈各家品牌相繼祭出2023秋冬新設計，編輯這就提早來替大家整理2023秋冬精品新包推薦清單，有什麼新消息也將持續更新在本篇。

Louis Vuitton Camera Box

Louis Vuitton 2023秋冬穿越古今，將品牌古典的元素以嶄新方式重現，並緊緊相扣「旅行」這個經典DNA，創造出許多新鮮的包款。Camera Box外型小巧方正，混和經典Monogram及Monogram Reverse製造出視覺層次，S-Lock鎖扣、金屬護角、鉚釘等五金細節更增添質感，包如其名，Camera Box就像個相機小盒子一樣可愛實用。

Louis Vuitton Coussin PM

此款Coussin PM採用綠色及藍色的蓬鬆Monogram壓花小羊皮製成，靈感源自於巴黎街道的標誌，是本季包款設計的一大重點元素，手袋設有雙隔層設計，並以內置拉鏈口袋分隔，巨大的金屬鏈條特別有型。

愛馬仕Mini Médor扯鈴包

愛馬仕2023秋冬新包款Mini Médor創作靈感來自童玩扯鈴，以扯鈴直立式的形象加入金屬鉚釘的腰封，誕生了一款具叛逆色彩的晚宴手袋。

Loro Piana Extra Bag

超模Gigi Hadid私下愛用的Loro Piana Extra Bag系列，在2023秋冬換上更為實用性的外型，容量變得更大了，拉鍊上飾有金色的鎖扣以及皮革鑰匙圈，則是Extra Bag此次新增的2大元素，共帶來亮白色、石油色和深葛縷子色（磚紅色），是打造近期老錢風趨勢的首選之一。

Longchamp Roseau半月包

Longchamp招牌Roseau竹節包系列，於2023秋冬推出了全新的半月包型，將竹節扣飾的元素移植到了背帶上頭，簡約素雅的外型搭配實用包型很適合日常。

2023秋冬新包推薦清單：泰勒絲也擁有Louis Vuitton相機包、愛馬仕扯鈴包、Longchamp鈷藍色手袋…

Longchamp Box-Trot

Longchamp Box-Trot系列自推出之後大受歡迎，今年秋冬呼應假日賽馬場的活力氛圍，推出大膽色調鈷藍色和草綠色，連同奔馬扣飾都以同色系呈現，特別搶眼可愛，Box-Trot系列亦加入全新長棍包型，變得更為時髦了！

Fendi C’Mon馬鞍包

Fendi 2023秋冬推出新包款C’Mon，圓潤的馬鞍包形帶來溫柔優雅的形象，但Fendi也注入了本季的龐克元素，包蓋翻開時內側有圓形的FF鉚釘，是個不可忽略的小細節，提供3種不同的尺寸，風格超百搭。

Loewe Puzzle Fold托特包

Loewe於今年早秋推出新款Puzzle Fold包款，結合了經典Puzzle的立體輪廓以及挹注日本摺紙藝術的Origami系列，Puzzle Fold包平放時可摺疊成完美方形，手提把一拉，立刻化身實用的托特包，提供多款顏色存心讓人選擇障礙發作。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 秋冬, Louis Vuitton, 愛馬仕

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