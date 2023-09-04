fb ig video ETtoday search mobile

Jennie近期穿搭都有「蝴蝶結」　解析她最愛的Bowcore風格如何打造

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

從Jennie近期穿搭中可以發現，她已深深被蝴蝶結的魅力給迷惑，身上幾乎不能沒有一樣蝴蝶結單品，更順勢帶起了Bowcore風潮！本篇就來帶大家解析，如何打造出Jennie的Bowcore風格造型。

什麼是Bowcore？

時尚圈的趨勢不斷在轉變、結合、延伸，Bowcore顧名思義聚焦在蝴蝶結的形象，常與溫柔甜美、嫵媚氣質等字詞連結在一起，可以說是和Bellatcore（芭蕾穿搭風格）相輔相成的一種元素，同時也能是組成Coquette Aesthetic（浪漫嫵媚的穿搭風格）的一環。

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

Bowcore美學風格一直都存在，不過在今年再度受到時尚圈的重視。蝴蝶結一向是CHANEL的重要元素，幾乎每一季都不曾缺席。Balmain 2023秋冬的伸展台上，大量運用了放大蝴蝶結飾於服裝上。Valentino不論是在2023秋冬系列或是高訂作品中，也都能看見蝴蝶結的蹤影，尤其是那雙蝴蝶結尖頭鞋，一亮相便已讓不少女孩加入待買清單。此外Viktor & Rolf的大秀上，也出現了純然使用蝴蝶結組成的禮服，十分的大膽。

Jennie的Bowcore風格造型解析

Bowcore風格服裝

Jennie於公開場合或是表演舞台上，經常以正式的Bowcore風格造型現身，像是參加Met Gala時所選穿的CHANEL白色洋裝，以及出席坎城影展時那套驚艷的黑裙。華麗的Bowcore風格則是大量被運用在Jennie的舞台造型裡，浮誇、可愛又有活力！

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

在私下休閒時間裡，Jennie依然沒有放過熱愛的Bowcore，簡單的白色T恤上印製了立體感的蝴蝶結圖樣，是來自韓國品牌RONRON的設計。

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

Bowcore風格手袋

除了各式蝴蝶結元素的服裝，Jennie也收藏了些蝴蝶結手袋。其中包括這款Self-Portrait的Bow Bag蝴蝶結包，其Bow Bag系列囊括了諸多不同包款，皆以彎曲立體的蝴蝶結扣飾裝飾在包面。而Jennie最近於紐約造訪了華裔設計師Sandy Liang的門市逛街，她開心在店中背上了巨型蝴蝶結肩背包擺拍，看來很快的，這款包包又會被掃貨一空了吧。

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

Bowcore風格髮飾

一覽Jennie的編髮造型，會發現她最近都會別上蝴蝶結髮飾，並且和整身造型的顏色互相搭配。小巧的蝴蝶結髮夾適合多個疊戴，長條的緞帶蝴蝶結則適合用於辮子編髮中，簡單的髮飾妝點過後，Bowcore風格更加甜美完整。

什麼是Bowcore？Jennie近期穿搭掀起蝴蝶結風潮！解析她的Bowcore風格造型如何打造？

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

盤點Blackpink全員穿的特色馬汀鞋！Rosé高筒綁帶超美，Jennie、Jisoo三孔皮鞋最經典！

5個運動內衣品牌推薦！歐美超模都穿上Alo Yoga，絕美色系AM ME SPORTY迅速竄紅

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Bowcore, Jennie, 蝴蝶結

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

海葵出海15縣市周一颱風假　SOGO高雄店公告9／4「再休館一天」

海葵出海15縣市周一颱風假　SOGO高雄店公告9／4「再休館一天」

UNIQLO下半年話題聯名太好買！KAWS回歸、Chloé前設計師C系列百元收

UNIQLO下半年話題聯名太好買！KAWS回歸、Chloé前設計師C系列百元收

星巴克9／4起連續兩天點咖啡「多做一件事」　享買一送一 海葵颱風9／3晚間影響擴大　台南、高雄、嘉義18間百貨提早結束營業 adidas週年慶攻略「多巴胺穿搭」必收！芭比粉運動裝、話題鞋款跟上鮮艷熱潮 連志效都逃不過的「大胸困擾」！掌握3技巧穿衣不顯胖　肉肉女先筆記 輕颱海葵遠離持續警戒　9／4台南、高雄14間百貨延後開店 40歲韓志旼短髮超減齡　5款短髮範本可帥可甜跟著剪 營養師曝「讓你瘦不了」的6大NG行為！健康食物吃過量也中

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面