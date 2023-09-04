Jennie近期穿搭都有「蝴蝶結」　解析她最愛的Bowcore風格如何打造

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從Jennie近期穿搭中可以發現，她已深深被蝴蝶結的魅力給迷惑，身上幾乎不能沒有一樣蝴蝶結單品，更順勢帶起了Bowcore風潮！本篇就來帶大家解析，如何打造出Jennie的Bowcore風格造型。

什麼是Bowcore？

時尚圈的趨勢不斷在轉變、結合、延伸，Bowcore顧名思義聚焦在蝴蝶結的形象，常與溫柔甜美、嫵媚氣質等字詞連結在一起，可以說是和Bellatcore（芭蕾穿搭風格）相輔相成的一種元素，同時也能是組成Coquette Aesthetic（浪漫嫵媚的穿搭風格）的一環。

Bowcore美學風格一直都存在，不過在今年再度受到時尚圈的重視。蝴蝶結一向是CHANEL的重要元素，幾乎每一季都不曾缺席。Balmain 2023秋冬的伸展台上，大量運用了放大蝴蝶結飾於服裝上。Valentino不論是在2023秋冬系列或是高訂作品中，也都能看見蝴蝶結的蹤影，尤其是那雙蝴蝶結尖頭鞋，一亮相便已讓不少女孩加入待買清單。此外Viktor & Rolf的大秀上，也出現了純然使用蝴蝶結組成的禮服，十分的大膽。

Jennie的Bowcore風格造型解析

Bowcore風格服裝

Jennie於公開場合或是表演舞台上，經常以正式的Bowcore風格造型現身，像是參加Met Gala時所選穿的CHANEL白色洋裝，以及出席坎城影展時那套驚艷的黑裙。華麗的Bowcore風格則是大量被運用在Jennie的舞台造型裡，浮誇、可愛又有活力！

在私下休閒時間裡，Jennie依然沒有放過熱愛的Bowcore，簡單的白色T恤上印製了立體感的蝴蝶結圖樣，是來自韓國品牌RONRON的設計。

Bowcore風格手袋

除了各式蝴蝶結元素的服裝，Jennie也收藏了些蝴蝶結手袋。其中包括這款Self-Portrait的Bow Bag蝴蝶結包，其Bow Bag系列囊括了諸多不同包款，皆以彎曲立體的蝴蝶結扣飾裝飾在包面。而Jennie最近於紐約造訪了華裔設計師Sandy Liang的門市逛街，她開心在店中背上了巨型蝴蝶結肩背包擺拍，看來很快的，這款包包又會被掃貨一空了吧。

Bowcore風格髮飾

一覽Jennie的編髮造型，會發現她最近都會別上蝴蝶結髮飾，並且和整身造型的顏色互相搭配。小巧的蝴蝶結髮夾適合多個疊戴，長條的緞帶蝴蝶結則適合用於辮子編髮中，簡單的髮飾妝點過後，Bowcore風格更加甜美完整。

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