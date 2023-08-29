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Miu Miu聯名英國百年老牌Church’s必收款出爐！「鋸齒花紋皮鞋」細節曝光

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記者鮑璿安／台北報導

時尚圈的最新話題聯名再一發，英國皇家御用的百年鞋履品牌CHURCH’S X MIU MIU 聯名系列鞋款即將登場，皮鞋不再是男性專利，會被MIU MIU玩出什麼花樣的新火花？

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲ MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's，（依序）布洛克鞋、雙扣帶孟克鞋  。（圖／品牌提供）

 MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's ，Church's於1873 年創立，標榜全手工製鞋聞名，1999年則被Prada集團所收購，雙方將呈現2023秋冬系列，將傳統品牌的正裝風注入Miu Miu所蘊含的自由精神。目前系列有兩款聯名鞋，包含Church's標誌性鞋款布洛克鞋、有搭扣設計的雙扣帶孟克鞋，2款皆沿承特色鋸齒花紋設計，彰顯濃濃的英倫風格，採用光滑皮革與經典黑色和煙草色調打造，廓形相較原版鞋款愈顯圓潤，相較於MIU MIU過往的設計風格，更偏向中性化。

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲模特穿上Miu Miu成衣系列，搭配此次聯名鞋款 。（圖／品牌提供）

鞋款外觀上雖無明顯的聯名標誌，但鞋舌、鞋底側面皆有Miu Miu標誌，鞋墊上的Church’s X Miu Miu也為聯名細節默默加分。模特更穿上Miu Miu成衣系列，搭配此次聯名鞋款，展現Miu Miu女孩的全新風格，本系列將於8月29日於miumiu.com提前販售，並於9月6日於Miu Miu專門店發售。

▲CANADA GOOSE 2023 秋冬聯名企劃 。（圖／品牌提供）

▲CANADA GOOSE 2023 秋冬聯名企劃 。（圖／品牌提供）

跨界聯名能拉攏更多群體，加拿大戶外機能品牌Canada Goose在2023下半年將與來自不同國家的友好品牌、新銳設計師推出限量聯名企劃，包括南韓新銳設計師 ROKH x 藝術家 Matt McCormick、波士頓街頭服飾品牌CONCEPTS、日本殿堂級潮流品牌 BAPE及饒舌歌手Drake 主理品牌OVO (October’s Very Own)，帶來意想不到的火花。

關鍵字：

CHURCH’S, MIU MIU, 聯名, 皮鞋

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