《假面女郎》林珍娜來台不耍狠改當時尚咖　九頭身美女辣腿逼人

▲Netflix熱播韓劇《假面女郎》的3位女演員李寒星（左）、林珍娜（右）、高賢廷（前）備受矚目。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix熱門韓劇《假面女郎》暗黑情節引起討論，飾演同一角色「金貌美」的女星高賢廷、林珍娜NANA與新人演員李寒星也備受矚目，當中兩度被美國電影評論網站「TC Candler」評選為「世界百大美人」冠軍的林珍娜NANA，受奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）之邀，將於9月5日來台參加品牌「EXTRAVAGANT WONDER」 大展揭幕，台灣粉絲有機會一睹九頭身美女風采。

▲林珍娜應施華洛世奇之邀，9月5日將來台出席活動。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

31歲的林珍娜 NANA從女團After School出身，成功轉型為演員，在夯劇《假面女郎》飾演整形後的「金貌美」，劇中銳利的眼神與狠勁讓人印象深刻，突破性的演出受到好評，更多台灣粉絲也因為此劇認識她，挾此熱力將來台，攜手男團Ozone、歌手Karencici 為對大眾免費開放、採預約制的「EXTRAVAGANT WONDER」展覽站台。

▲九頭身的林珍娜穿起Versace連身褲，盡顯完美比例。（圖／翻攝jin_a_nana IG）





▲林珍娜到峇里島度假時曬出泳裝美照。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

林珍娜NANA身高171公分，擁有109公分的長腿，加上出眾的外貌兩度被評為「世界百大美人」，備受時尚圈寵愛，她與Versace合作密切，出席活動時穿連身裝盡顯完美身材比例；而她的私服穿搭也大膽秀傲人身材，大方與粉絲分享到峇里島度假的泳裝美照，而她滿身的蛇、蜘蛛網、葉子、玫瑰圖案刺青也全都露，她曾表示紋身是因為想刺青就去做了，但近日因媽媽一席話已開始慢慢去除，看來刺青留或不留都是話題。