fb ig video ETtoday search mobile

「冷場王」星座Top 3 ！第一名容易讓人尷尬　超不會看臉色

>

▲星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲「冷場王」Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

聊天是一門很深的哲學，因為有人能融入任何場合，逗得大家笑哈哈，那就必定有人一開口就冷場，堪稱超難聊等級，以下星座就是「冷場王」Top 3 ，看看你是否上榜了？

Top 3天秤座

天秤座雖然不排斥社交，也渴望表現得很好相處、很好融入，但是無奈他們有一種時時刻刻猶豫不決的感覺，導致他們一開口氣氛就很尷尬，他們希望與每個人都保持良好的關係，卻導致他們難以表現自如，始終有一種放不開的感覺，還是一個人比較自在。

Top 2 處女座

處女座往往因為過分糾結於細節，而打破了大家聊天的愉快氛圍，而且只要有處女座擅長的事情，他們就會過於認真說個沒完，反而讓人不知道該如何接話，有時候還會因為說話太直接因此得罪人，開口前都讓人捏把冷汗。

Top 1 魔羯座

摩羯座過於理性的態度讓他們很難共情他人，只要有不熟悉的人在場，就完全放不開，更別說看人臉色了，摩羯比較內斂和保守，在社交場合中表現得相對冷漠，再加上不太擅長與陌生人建立聯繫，導致自己默默承擔了冷場王的封號，甚至陷入一種尬聊的狀態，只能說社交這件事，摩羯真的不擅長。

 ►「不撒嬌就好命」星座女Top 3 ！第一名個性獨立嘴不甜　靠自己當女王

關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 摩羯座, 處女座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

說謊段數最高「星座Top 3」　摩羯出手代表你已沒有報復機會

說謊段數最高「星座Top 3」　摩羯出手代表你已沒有報復機會

超準心測！最喜歡看哪種動物節目？精準測出你的「無情指數」

超準心測！最喜歡看哪種動物節目？精準測出你的「無情指數」

「冷場王」星座Top 3 ！第一名容易讓人尷尬　超不會看臉色

「冷場王」星座Top 3 ！第一名容易讓人尷尬　超不會看臉色

Swatch聯名歐米茄又引排隊潮　致敬藍月特別版明開賣 安格斯12星座一周運勢8／28－9／3　獅子先終結豬隊友、雙魚脫單不遠了 第一眼看到帳篷還是風箏？　日網心測看出「你有多在意他人想法」 誠品新店裕隆城9／28開幕　「近百間美食」5大重點搶先看 Jisoo戴卡地亞百萬鑽石耳環唱跳不怕掉　出遊必備釘子手環 《八尺門》初孟軒私下5款髮型　新生代帥氣暖男造型範本非他莫屬 日星巴克秋季限定「烤地瓜奶油星冰樂」！　甜鹹交織口感超驚喜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面