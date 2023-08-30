「冷場王」星座Top 3 ！第一名容易讓人尷尬　超不會看臉色





▲「冷場王」Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

聊天是一門很深的哲學，因為有人能融入任何場合，逗得大家笑哈哈，那就必定有人一開口就冷場，堪稱超難聊等級，以下星座就是「冷場王」Top 3 ，看看你是否上榜了？

Top 3天秤座

天秤座雖然不排斥社交，也渴望表現得很好相處、很好融入，但是無奈他們有一種時時刻刻猶豫不決的感覺，導致他們一開口氣氛就很尷尬，他們希望與每個人都保持良好的關係，卻導致他們難以表現自如，始終有一種放不開的感覺，還是一個人比較自在。

Top 2 處女座

處女座往往因為過分糾結於細節，而打破了大家聊天的愉快氛圍，而且只要有處女座擅長的事情，他們就會過於認真說個沒完，反而讓人不知道該如何接話，有時候還會因為說話太直接因此得罪人，開口前都讓人捏把冷汗。

Top 1 魔羯座

摩羯座過於理性的態度讓他們很難共情他人，只要有不熟悉的人在場，就完全放不開，更別說看人臉色了，摩羯比較內斂和保守，在社交場合中表現得相對冷漠，再加上不太擅長與陌生人建立聯繫，導致自己默默承擔了冷場王的封號，甚至陷入一種尬聊的狀態，只能說社交這件事，摩羯真的不擅長。