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現代人脂肪肝纏身！中醫揭「控糖新策略」　應從減重下手

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▲▼現代人脂肪肝纏身！中醫揭「控糖新策略」 。（圖／Unsplash）

▲解決脂肪肝應從飲食、生活習慣下手，搭配中醫協助也是一個選擇。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，每天一杯手搖飲不說，更有人喜歡喝點小酒來放鬆一下，使得脂肪肝和糖尿病幾乎成為新國病。麗水堂的高玉龍中醫師針對這兩大健康問題提出中醫觀點的解決方案。

高醫師解釋，脂肪肝和糖尿病的主要成因是飲食中過多的熱量和糖分攝取。從中醫的角度看，這兩者都是痰的一種，肥甘厚味多積痰，與代謝症候群有關。

▲▼現代人脂肪肝纏身！中醫揭「控糖新策略」 。（圖／Unsplash）

▲示意圖。（圖／Unsplash）

綜觀以上問題，可通過改善飲食習慣、增加運動，並搭配中藥來改善，像是山藥、白朮、黃耆和麥冬等中藥都有降糖的作用，亦有能減少糖分攝取的幫助，但患者在使用中藥時仍需遵循合格醫師的建議。

對於脂肪肝患者，中醫的治療策略主要是中醫減重。研究指出，只要體重能減輕5-7%，脂肪肝就會開始改善。中藥中的山楂和丹參都有降血脂的效果，黃連、黃芩、茵陳蒿和梔子的抗氧化效果可以協助減輕肝發炎。

值得一提的是，酒精是脂肪肝的主因之一，同時，糖尿病患者常見的胰島素阻抗也是脂肪肝的重要成因。因此有效控制糖尿病不僅有助於改善胰島素阻抗，也對減緩脂肪肝的進展有著積極的影響。

脂肪肝和糖尿病已成為現代人的健康隱憂，但透過正確的飲食、適量運動和中醫的輔助，仍有機會遠離這些疾病。對於已經有脂肪肝和糖尿病的患者，仍然可以選擇透過以上方式來獲得一定程度的治療效果。這不僅可以幫助減少體重，還可以改善體質，以及對西藥的依賴性。

關鍵字：

脂肪肝, 糖尿病, 中醫

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