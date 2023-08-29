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說謊段數最高「星座Top 3」　摩羯出手代表你已沒有報復機會

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▲▼說謊段數最高「星座Top 3」。（圖／翻攝自FB/tvN drama）]

▲有的星座說謊超自然，讓人根本察覺不到。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每個人多少都會說點謊，有些謊言是不得不撒，或是善意的謊言，而有些星座是撒謊你根本無從察覺，容易一步步掉入他們的陷阱，騙人段數都很高，一起來看看有誰進榜了！

▲▼說謊段數最高「星座Top 3」。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#摩羯座

摩羯座本來就是有仇報仇，但並不太會主動傷害別人，但只要他們想說謊，段數絕對特別高，很難被人看出來，基本上摩羯不會沒事找事，但若你惹到它們，絕對就是個大麻煩。摩羯通常都會忍，忍到不能再忍就會使出報復手段，當然包括撒謊騙人，它的精心鋪陳讓你難以察覺，就算想防備也沒用。

▲▼說謊段數最高「星座Top 3」。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#雙子座

雙子座本來就喜歡交朋友，但是他對你好的時候，一定是好到底，但是當他討厭你時，也會想盡辦法弄死你，他們最拿手的就是撒謊，而且讓人分不出哪句是真，哪句是假，有時誇你的時候其實在損你，別傻傻地上當還不自知。

▲▼說謊段數最高「星座Top 3」。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#處女座

處女座看似無害，只是因為它們心機藏比較深，你不容易察覺而已，有時候為了達到目的而撒謊騙人，這也是大有可能的事。通常他們不會去算計或欺騙別人，都是因為被冒犯到了而出手反擊，有時更會編一些合理的謊言，讓敵人在朋友圈裡無立足之地，但卻抓不到任何他們的把柄。

關鍵字：

說謊, 謊話, 星座排行榜

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