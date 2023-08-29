傳奇超模Kate Moss 20歲女兒當主角！　拎Maje流蘇新包展現自信美貌

記者鮑璿安／台北報導

英國傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）之女Lila Moss剛滿20歲，承襲母親的時尚基因，成為法國輕奢品牌Maje 2023秋冬系列品牌大使的她，以新任繆思之姿登上最新形象廣告，她完全定義了「Maje Girl」的全新姿態，將實穿且具有魅力的新裝精彩詮釋，一舉一動很有超模媽媽的影子。

▲Maje 2023秋冬系列品牌大使Lila Moss。（圖／品牌提供）

Lila Moss 從小受時尚熏陶展現她過人的超模魅力，Maje這個法式品牌也以她為繆思，本季來到倫敦追隨英倫風格的雋永態度，形象照場景從蘇豪區的熱鬧街頭，到Shoreditch的悠閒咖啡廳，Lila以標誌性的金髮和自信臉蛋登上廣告，身穿腰部鏤空的緊身連體褲裝，釋放優越身材比例；換上千禧年風尚的丹寧套裝，隨著鏡頭拉近完全不顯生澀。

▲Lila Moss展現英倫魅力與不受規條束縛的理念 。（圖／品牌提供）

▲Miss M長方形皮革手把、流蘇細節、洞眼肩帶等鮮明元素，有潛力成為本季It bag 。（圖／品牌提供）

Lila Moss在多個場景中皆背上本季主打包款Miss M，與她活力風格相匹配，包款由Judith Milgrom操刀設計，在原有的M bag特色基礎上進化，長方形皮革手把、流蘇細節、洞眼肩帶等鮮明元素，有潛力成為本季It bag。

▲Kendall Jenner化身新生代超模馬術師，演繹Stella McCartney2023冬季廣告大片。（圖／品牌提供）

Stella McCartney這次則請到超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）出鏡2023冬季廣告大片，因設計師Stella McCartney從小學習馬術，本季以「駿馬之力」 （Horse Power）為主軸寄託設計情懷，不難想像新品從表現手法至拍攝靈感上都離不開馬，在攝影師Harley Weir 的鏡頭中捕捉法國Camargue潔白鹽湖，Kendall Jenner化身新生代超模馬術師，身穿廓形鮮明的紅色套裝，開衩裙搭配西裝外套，Kendall站在鏡頭中央，身旁圍繞著駿馬，像是開啟一場無聲的對話。