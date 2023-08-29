金泰梨《惡鬼》戴的計算機錶升級了　全金屬版流露高質感

▲CASIO Vintage系列CA-500WE-1A腕錶，1,900元。（圖／CASIO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女星金泰梨在主演的Disney+夯劇《惡鬼》中，佩戴CASIO（卡西歐）價格不到千元的計算機錶CA-53WF-1B，勾起不少人的童年回憶，品牌再掀起復古時尚潮流，推出金屬版本的CASIO Vintage系列計算機錶，搭配銀色、金色或槍灰色的不鏽鋼金屬錶帶，展現高質感。

▲CASIO Vintage系列CA-500WEG-1A金色腕錶，2,500元。





▲槍灰色CASIO Vintage系列的CA-500WEGG-1B腕錶，2,500元。

1980年代CASIO計算機錶曾風靡一時，許多錶迷猶記得最羨慕同學手上那只可以按不停的計算機錶，近日品牌再現經典風采，打造維持招牌長方形錶殼外觀但搭配不鏽鋼金屬錶帶的新款，同樣具有原創款的計算機功能，支援8位數運算、1/100碼錶和鬧鈴功能。

▲金泰梨（左）在《惡鬼》中戴的CASIO計算機錶不到千元。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）





▲金泰梨戴的CASIO CA-53WF-1B計算機錶，895元。

走在流行尖端的Swatch，也有男女皆宜的中性風格超薄不鏽鋼錶供選擇，旗下Swatch FORMAL BLUE 42腕錶擁有纖薄的拋光不鏽鋼錶殼，搭配藍色太陽放射紋面盤並帶有銀色 Swatch 貼花，流露優雅氣息。



▲Swatch FORMAL BLUE 42腕錶，5,800元。（圖／Swatch提供）

