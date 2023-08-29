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「BE@RBRICK X 清明上河圖」台中開賣　台隆手創館每日限量5組

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▲BE@RBRICK X 清明上河圖聯名款。（圖／業者提供）

▲BE@RBRICK X 清明上河圖聯名款引發藏家關注中。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

BE@RBRICK庫柏力克熊與故宮清明上河圖聯名款，也落腳台中三井LaLaport，台隆手創館將從9／1起每日限量開賣，針對潮流玩家喜愛導致部分價格不斷追高的BE@RBRICK，台隆手創館也特別為它打造專屬展覽空間，如果當天沒搶到也能好好跟它相處一陣子啦。

▲BE@RBRICK X 清明上河圖聯名款。（圖／業者提供）

BE@RBRICK為日本著名玩具品牌Medicom Toy於2001年所創造出的原創角色，公司創辦人赤司龍彥因相當喜愛動漫，加上商品設計的專才，創作出了BE@RBRICK的原型，公仔以其特殊的熊形設計和各種限量版本而聞名，多年來持續與流行文化、潮流品牌及跨界設計師聯名盛況不減。 

 小熊最常見有三種尺寸，100%庫柏力克熊高度為7公分、400%高度28公分、以及1000%的高度70公分，其餘還有推出較少量的 50%、70%、200% 等尺寸。許多潮流玩家對庫柏力克熊並不陌生，現今如果要把一樣單品等同於潮流，或許每個人有著不同的答案，而BE@RBRICK拍賣價格不斷創新高，目前最貴的熊熊價格為藝術家岳敏君設計的「BE@RBRICK Yue Minjun Qiu Tu」，其1000%原價值為10,000元至15,000元之間，在拍賣會場上創下480萬台幣的價格。

▲BE@RBRICK X 清明上河圖聯名款。（圖／業者提供）

台隆開賣的庫柏力克熊與故宮國寶《清明上河圖》聯名限量款，為400%+100%的組合，每組售價7,800元，9／1至9／17於台隆手創館台中LaLaport店舉辦展售，有專屬的展覽空間，以清明上河圖為滿版背景，展售期間每日限量開賣5組（9／4限量4組），每人限購買一組，售完為止。

▲BE@RBRICK X 清明上河圖聯名款。（圖／業者提供）

近期Kipling首度攜手漫畫《Peanuts》經典角色史努比，創作出Kipling X Peanuts聯名系列，設計靈感結合史努比萌趣慵懶的形象，其不受拘束、悠然自得的生活態度，值得紛絲多看幾眼。全系列共推出9款包袋，以滿版史努比圖樣及童趣狗屋設計，喚起童年回憶與舒適輕鬆的氛圍，更首次推出手提寵物包ART M PET BAG。

▲BE@RBRICK X 清明上河圖聯名款。（圖／業者提供）

適逢史努比生日月，即日起消費者至SOGO百貨復興館5F、台中三井Lalaport 3F與天母SOGO百貨2F都設有「史努比主題拍照區」，8／30起於Kipling LINE官方帳號上參與「Kipling X Peanuts揹上白日夢」活動，邀約好友即可抽獎，有機會抽中Kipling X Peanuts聯名包款、200元折價券等贈品。

關鍵字：

庫柏力克熊, BE@RBRICK, 故宮聯名, 清明上河圖, 台隆手創館, lalaport

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