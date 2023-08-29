IKEA、京站小碧潭迎戰誠品　推滿額抽10萬或餐飲優惠券

▲新美河購物廣場因應誠品新店開幕，推出滿額抽獎回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品日前宣布旗下全台最大店「新店店」將於9／28正式開幕，為符合周邊區域民眾生活需求，也主打館內近百間餐飲與生活門店吸客，而由IKEA新店店與京站時尚廣場小碧潭店為主的「新美河購物廣場」，也在今（8／29）宣布因應新鄰居，推出10萬元滿額抽獎活動，從9月起一直到10月底讓消費者有吃有賺。

誠品位於新店裕隆城的1.4萬坪全台最大店「誠品生活新店」，將在9／28正式對外開幕，屆時將為新店地區民眾新增一個生活亮點，新店裕隆城賣場除包括「誠品生活新店」之外，也有裕隆自營的一整層樓，加上威秀進駐，其位置就在人氣甚旺的新店家樂福旁，為該區域的娛樂與餐飲再加分。

但該區域距離最近的大坪林捷運站，需步行10至15分鐘，在大眾捷運的交通方面非處於有利條件，所以主要客群仍在服務周邊區域居民為主，與捷運小碧潭共構的「新美河購物廣場」主打IKEA居家商品與京站美食餐廳，也以「慶祝全新百貨商場入駐新店區當新鄰居」為主題，推出消費滿額抽10萬元與送餐券優惠。

新美河廣場表示，從9／1至10／31期間推出「新美河10萬回饋」活動，活動期間指定品牌單筆消費滿699元，或持新店區域所有百貨商場消費滿699元之紙本發票、明細，即可兌換抽獎券，將於11／3公開抽獎，獎品為價值4萬元的指定主題餐廳特色餐點、價值4萬元的IKEA商品抵用卡，加上價值2萬元的大創、寶雅、7-11、LOUISA、康是美、玩具e哥、icolor等品牌指定品項。

此外，另京站小碧潭店另加碼「有FOOD同享，有房同抽」Q卡友獨享特別企劃，9／1至10／31期間至真珠台灣佳味、小福利麻辣鍋、心泰+、築間鍋物、開飯、豆腐村、陽光皇后、Woosa、維記茶餐廳、杏子豬排、Mo-Mo paradise、微兜、段純貞等指定櫃位每桌消費滿1,299元，即贈品牌優惠券1張，另可抽價值萬元的日系優雅酒店「台南禧榕軒大飯店」住宿券。