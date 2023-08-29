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Swatch聯名歐米茄又引排隊潮　致敬藍月特別版明開賣

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▲▼ Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch致敬8月「藍月」，推出正反面皆為藍色調的Mission to Neptune腕錶，9,100元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名登月錶第二彈MoonSwatch Moonshine™ Gold今年亮相以來，持續引發搶購潮，因品牌每個月依據月亮特色而製作應景圖案的計時秒針，8月適逢是「藍月」（Blue Moon），特別打造錶殼與面盤均為藍色的Mission to Neptune腕錶向藍月致敬，明日（30日）起在Swatch台北101店與西門形象店開賣，消息一出，今（29日）已有大批消費者不畏高溫在店外排隊了。

▲▼ Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch Mission to Neptune腕錶同樣裝配滿月之日製作鍍歐米茄獨家Moonshine™ Gold金色計時秒針。

Swatch Mission to Neptune腕錶藉由藍色設計凸顯8月藍月，讓在滿月製作的鍍歐米茄獨家Moonshine™ Gold金色計時秒針再次回歸，比起其他月份款式更顯特殊，定價9,100元，再次引發排隊熱潮，截至今下午5時，台北101購物中心B1外捷運廣場出口已有超過60位民眾排隊，明日確定開賣但時間未定。

▲▼ Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲台北101購物中心B1外今日（29日）下午5時前已有約60人排隊，準備明日購買Swatch Mission to Neptune腕錶。

會讓全球錶迷瘋狂的主因，是Swatch融入歐米茄登月錶的經典元素，且價格不到萬元。歐米茄超霸登月錶是錶界經典之一，參與了6次登月任務，目前持續銷售的 42毫米不鏽鋼登月錶，設計靈感源自曾於月球佩戴的第4代超霸腕錶，具不對稱錶殼、黑色面盤，以及經陽極處理的鋁錶圈環飾有著名的「數字90上圓點」，配有碳纖維玻璃正面錶鏡，並在錶背飾以浮雕海馬徽章，搭載米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼ Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列專業登月錶是錶界經典，同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶216,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

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關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄

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