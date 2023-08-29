吃對才會瘦！營養師推薦4種「減肥水果」　第3建議飯後吃

▲掌握好關鍵，減肥時吃水果不怕胖還有助瘦身。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

水果富含膳食纖維和維生素、礦物質等多種營養，有益健康，也因此有不少人會用水果來減肥，但其實有些水果含糖量很高，吃對水果才有用，吃錯反而會讓你越減越肥！營養師Tun就在小紅書上分享減肥時吃水果的各種秘訣，不僅推薦4款有助於代謝、消化的「減肥水果」，包含該挑哪些水果、一天吃多少量到什麼時候吃比較好，全都一一解答。

＃香蕉：建議早上吃



香蕉中豐富的膳食纖維，可以幫助清胃潤腸、促進消化，酸性小、不刺激，飽腹感強，可以幫助減少主食攝取。

＃小番茄：下午3、4點或餐間吃



小番茄熱量很低，還含有豐富的有機酸，能促進腸胃道蠕動，可改善便秘，且茄紅素具有抗氧化作用。

＃奇異果：建議飯前吃



富含維生素C、維生素E、鉀、鎂和膳食纖維，不僅可以促進腸胃蠕動，還可以增加飽腹感。

＃鳳梨：建議飯後吃

鳳梨含有一種蛋白質分解酶，可以幫助分解飲食中的蛋白質並消化，還有鳳梨酵素能幫助分解脂肪、抑制肥胖脂肪，而鳳梨中的酸丁甜有助於健胃消食，因此很適合飯後吃。

營養師也針對減肥期選擇何種水果、減肥期一天可以吃多少水果和什麼時候吃最好等問題一一給出建議。

＃減肥時如何選擇水果？



1.水果裡有4種糖，包含果糖、蔗糖、葡萄糖和澱粉，所以不能以口感上「吃起來」的酸甜去判斷水果的含糖量。

2.減脂期建議選擇低糖低卡的水果，像是上述提到的小番茄，或是芭樂、哈密瓜、草莓、橘子、蘋果等。

3.水果不要榨成果汁喝，更不建議吃水果果乾或蜜餞

＃水果一天可以吃多少？



而如果正在減肥或處於體重控制期間，營養師提醒水果不是越多越好，建議一天攝取量要控制在200g左右。

＃減肥期什麼時候吃水果比較好？



1.最好在早餐或早餐和午餐之間吃，有利於減肥。

2.下午3、4點嘴饞或有點餓的時候，可以吃水果當作加餐，補充維生素。

3.晚餐和晚餐後盡量別吃，防止脂肪堆積。