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星巴克2024年曆開賣飄文青味　咖啡與灰呈現大地故事

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▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

▲星巴克推出2024年年曆，質樸色調安靜簡約。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時間邁入2023下半年，星巴克也宣布將於9／1起，開賣2024年品牌年曆，今年以咖啡色與灰色呈現出大地感，象徵咖啡果實的起源，封面線條採用不打擾視覺的深淺，呈現出從咖啡到地球的線性故事，單一且平靜，無獨有偶的日系雜貨品牌無印良品，近期也舉辦「Re WRITe重拾書寫」特展，強調書寫的美好，讓民眾感受到9月滿滿的文青味。

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

星巴克從9／1起於全門市及線上門市推出「2024年曆提袋組」，共4款年曆以線性故事串聯為設計，述說從原產地的一株咖啡樹，最終成為顧客手中的每一杯咖啡，描繪了咖啡果實、一杯咖啡到品牌女神，持續延續到地球的關鍵元素。透過每一杯咖啡的傳遞，將獨特的味覺體驗帶入生活中，並展望永續愛地球的願景，選用自然的咖啡與灰色兩種色階，呈現出洗鍊的質感。

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

「2024年曆提袋組」更隨年曆附贈單一款提袋，正反以深淺的咖啡色系展現大地姿態，也呼應咖啡烘豆色譜，提袋具有65%的再生棉成分，每本年曆皆附12張好友分享券，使用期限為2024／1／1至2024／12／30。

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

日本生活用品品牌MUJI無印良品，近期以為喚起民眾對書寫的記憶為主題，舉辦「Re WRITe重拾書寫」展覽，邀請8位不同領域的創作者，包含花藝、劇作、音樂及料理等知名職人，分享出日常書寫與塗鴉的筆記本，藉由創作者們的手寫文字，記錄下對生活、對工作以及心情紀實的筆記，以及隨興與嚴謹的字跡，讓觀者跳出紙張，把感受成為具體之物。

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

業者表示希望藉以傳達在科技發達之前，人類也是透過書寫讓經驗得以傳承，透過職人的筆記與作品之間的相互呼應，我們可以看見任何形式的書寫都有被實現、傳承的可能，藉由職人的筆跡，激發觀者悸動，邀請參觀民眾再次提筆，重拾書寫的日日生活。

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

▲星巴克推出2024年年曆，無印良品舉辦書寫展覽。（圖／各業者提供）

關鍵字：

星巴克, 2024年曆, 無印良品, Re WRITe重拾書寫

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