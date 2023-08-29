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讓旅程更難忘的7種作法　體驗當地美好其實很簡單

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▲▼旅行。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲用未嘗試過的方式，規劃出難忘的旅行吧。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

你能意識到每個階段的出外旅行，會有不同的模式嗎？隨著人生閱歷與金錢調度等的外在因素，有些選項當我們20歲時想做、30歲後卻放下了，30歲想做、40歲又猶豫了，既然決定出走到另一個天地，別只塞滿購物行程，這7件決定能讓你留下美好的旅行回憶。

找出那個城市的特色建築，體驗它的美好
若你的出走地點選擇知名城市，至少要選擇1個特色建築、或者是當地的知名人文地標，前去好好感受，因為建築或歷史景點，是了解當地初步文化、歷史與風格的最快方法之一。

▲旅行,示意圖,旅遊,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲了解當地的特色，不要日後只會說出那裡什麼好買。

試著和當地人交談
在咖啡店或餐廳駐足時，不妨跟當地人試著做短暫的聊天，無論你對於自己的外語是否有足夠信心，用問路或是詢問在地資訊開啟話題，保持著開放謹慎的態度，或許你會有意外的驚喜。

▲旅行,示意圖,旅遊,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲藉由問路與當地人互動一下。

住一晚青年旅社
選擇住一晚8至10人青年旅社的大房間，跟同樣也來自外地的旅客分享經驗，他們多半親切而友善，此外有很高機會能遇到旅行閱歷甚高的背包客，他們能讓你大開眼界。

▲旅行,示意圖,旅遊,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲選擇青年旅社認識更多來自異地的旅行者。

不能壯遊，就找個艱苦地點徒步
年輕最重要的本錢就是體力，旅行有時目的不是享受放鬆，而是擴大我們的視野，去西藏、尼泊爾朝聖感受，或是到加拿大、珠穆朗瑪峰登山健行，隨著年紀增長，那次寶貴的經驗，絕對會變成日後的回憶。

▲旅行,示意圖,旅遊,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲體力是年輕的本錢，去找一片讓自己一生都忘不了的美景。

選擇體驗一件新事物
在泰國報名一堂泰式料理課程，或是在柬埔寨上一堂鄉下的會話課，那些因為生活忙碌導致你根本沒想到過的體驗，都可以在旅行時開啟這個機會，也許你從此愛上書法、繪畫或瑜伽，就此成為新習慣。

考驗勇氣
這不是指你應該在旅行中涉險，而是試著去體驗刺激並兼具安全的活動，高空彈跳、走高塔或體驗吊橋，甚至是高空降落傘。

▲旅行,示意圖,旅遊,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲在考量安全前提下，體驗刺激。

試一下當地食物與特調
許多地方都有在地的餐點跟飲料，在衛生條件具備的前提下，建議以身去體驗當地的飲食文化，無論是法式、清真菜、印度料理等，最好再搭上一杯當地特調。

▲旅行,示意圖,旅遊,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲嚐試當地食物，了解不同飲食文化。

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