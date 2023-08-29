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超準心測！最喜歡看哪種動物節目？精準測出你的「無情指數」

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記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

每個人對於感情的態度和處理方式都不同，平時待人和善溫柔的人，面對感情時也不一定會處處忍讓，可能反而很果斷，那你知道自己在感情上是多情還是無情嗎？最近《小紅書》上就有個很夯的心理測驗，從選擇喜歡看的動物行為就能秒測出你的「無情指數」，許多測過的網友都喊準！

▲▼ 超準「動物心理測驗」測你的無情指數 。（圖／達志示意圖）

Q：如果你正在觀看動物節目頻道，以下哪一幕是你最喜歡看的？

A.海豚戲水

B.群鳥在天空高飛

C.獅子捕獵

D.猴子在樹上玩耍

＊分割下為選項解析＊


A.海豚戲水：無情指數55%
選擇海豚戲水的你，在感情上是屬於如果彼此確定沒有未來，就會選擇默默離開的人，你不會也不願意在已知沒有結果的事情上內耗、磨損自己。


B.群鳥在天空高飛：無情指數20%
你非常善良單純又容易心軟的人，在面對感情上的問題時，你總是包容忍讓，就算對方犯了錯誤，你也不忍心斬斷彼此感情。有時候甚至會寧願讓自己受傷，也不想放棄一段感情，也因此你們可能會在愛情上吃盡苦頭。


C.獅子捕獵：無情指數40%
選擇獅子捕獵這個選項的你，是那種只要還有一線希望，就會捨不得放棄的人。這類型人不會輕易放棄一段感情，在每段關係中都會盡量修補兩人間的裂痕，但若是對方犯了原則性錯誤，你就不會再忍讓。


D.猴子在樹上玩耍：無情指數99%
這類型人一旦覺得感情淡了或是變心了，就永遠不會回頭，即使對方苦苦挽留，也絲毫不會回心轉意。你們對待感情絕不會優柔寡斷，更不會「當斷不斷，反受其亂」，而是「當機立斷」，快狠準做出決定，也因此在別人眼中會顯得很無情。

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關鍵字：

心理測驗, 測驗, 運勢, 感情, 兩性

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