Jisoo戴卡地亞百萬鑽石耳環唱跳不怕掉　出遊必備釘子手環

▲Jisoo一身黑裝造訪洛杉磯蓋蒂博物館。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK正在美國巡演，團員Jisoo趁空檔造訪洛杉磯著名的蓋蒂博物館，也與好友一起大啖杯子蛋糕，她身穿黑色洋裝背著相機，顯得輕鬆自在，唯一的亮眼配飾是她不離身的卡地亞（Cartier）Trinity三環戒，以及酷味十足的Juste un Clou 18K白金釘子手環，款款都是經典中的經典。

▲Jisoo享用杯子蛋糕，手腕上戴卡地亞經典Juste un Clou手環。（圖／翻攝sooyaaa__IG）



▲Jisoo佩戴的卡地亞Juste un Clou 18K白金手環，273,000元。



身為卡地亞品牌大使，Jisoo不僅只是宣傳，而是讓卡地亞經典之作真真切切融入她的生活之中，18K金、白金與玫瑰金構成的Trinity三環戒、釘子手環與美洲豹腕錶經常出現在她的日常穿搭中，而舞台上她則常戴卡地亞要價逾百萬元的Agrafe鑽石耳環，垂墜設計隨著她唱跳擺動，格外吸睛。

▲Jisoo戴著卡地亞百萬鑽石耳環在演唱會唱跳。（圖／翻攝sooyaaa__IG）



▲Jisoo經常在演唱會時戴的卡地亞Agrafe鑽石耳環，1,020,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）



Jisoo同時是Dior品牌大使，日前現身機場，一身黑褲裝搭配Dior格紋短版夾克，腳則踩著Dior夾腳拖鞋，一派休閒，手上則拎著秋季新款CD Signature Vanity提包，小尺寸的化妝包輪廓顯得俏皮可愛，她看似隨興的機場穿搭，其實一點也不簡單。

▲Jisoo現身機場時穿Dior短版格紋夾克，手拎CD Signature Vanity黑色小牛皮小型提包。（圖／Dior提供）

