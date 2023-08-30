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勞力士21萬彩色泡泡錶可愛爆擊　馬克華柏格被迷倒

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▲▼馬克華柏格新錶 。（圖/翻攝IG）

▲馬克華柏格是名錶大戶，戴上勞力士年度話題之作Oyster Perpetual 41腕錶搭配綠松石藍色慶典圖案錶面款。（圖／翻攝markwahlberg IG）

記者陳雅韻／台北報導

52歲好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）是名錶大戶，近期戴的錶款全是2023年最新款式，當中包括勞力士（Rolex）年度話題錶款Oyster Perpetual 41腕錶搭配綠松石藍色慶典圖案錶面款式，彩色泡泡裝飾面盤活潑可愛，是品牌在珠寶錶外較罕見的花俏設計。

▲▼馬克華柏格新錶 。（圖/翻攝IG）

▲勞力士Oyster Perpetual 41腕錶搭配綠松石藍色慶典圖案錶面款，212,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

馬克華柏格挑錶色系不設限，只要是夠特別的熱門款，他幾乎都有辦法戴上手，日前他才戴上勞力士今年推出的薄荷綠色面盤Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶白色黃金及蠔式鋼錶，又再亮出新款「慶典面盤」的Oyster Perpetual 41腕錶，綠松石藍色面盤裝飾黑圈內填糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色大小不同等51個氣泡圖案，繽紛亮眼，另有錶徑31與36毫米款式。

▲▼馬克華柏格新錶 。（圖/翻攝IG）

▲馬克華柏格佩戴綠色面盤的勞力士今年新款Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）

▲▼馬克華柏格新錶 。（圖/翻攝IG）

▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller腕錶白色黃金及蠔式鋼款搭配薄荷綠面盤，526,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

不只勞力士是心頭好，馬克華柏格也是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）資深收藏家，入手今年發表的珍稀工藝Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶，運用掐絲琺瑯與機刻雕兩項工藝，描繪如波浪般的壯觀梯田景致，全球僅有6只。

▲▼馬克華柏格新錶 。（圖/翻攝IG）

▲馬克華柏格穿紫色上衣搭配PP全球限量6只的Ref.5077/100G-058珍稀工藝錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）

►風・Luxury／馬克華柏格很夠力！　搶到限量6只「錶王」工藝錶

►宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛

關鍵字：

勞力士, ROLEX, Patek Philippe, 百達翡麗, PP, 錶王, 馬克華柏格

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