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寶格麗2400萬蛇錶台北101鐘錶大展現蹤　瑞士小屋變打卡熱點

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▲▼台北101鐘錶大賞 。（圖／公關照）

▲台北101購物中心4樓都會廣場設瑞士小屋供拍照打卡。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際精品一級戰區台北101購物中心，今起至9月6日的黃金周，以及9月14日至9月17日的周年慶期間，舉辦第11屆World Masterpiece珠寶腕錶大賞，匯集19個珠寶鐘錶品牌展出獨家作品外，還將進行20場貴賓鑑賞會與6場製錶體驗營，拉近與錶迷的距離，有趣的是4樓都會廣場布置成瑞士風格花園與小屋，成為拍照熱點。

▲▼台北101鐘錶大賞 。（圖／公關照）

▲張敏紅展示寶格麗要價約2400萬元的Eden The Garden of Wonders系列Serpenti神秘錶。

此次參與World Masterpiece珠寶腕錶大賞的品牌包括朗格（A. LANGE & SÖHNE）、寶珀（BLANCPAIN）、寶璣（BREGUET）、百年靈（BREITLING）、寶格麗（BVLGARI）、GRAND SEIKO、海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）、宇舶（HUBLOT）、積家（JAEGER-LECOULTRE）、浪琴（LONGINES）、MIKIMOTO、歐米茄(OMEGA)、沛納海（PANERAI）、雷達（RADO）、SWATCH、天梭（TISSOT）、江詩丹頓（VACHERON CONSTANTIN），以及SHH（先施高級鐘錶店）帶領獨立製錶品牌JACOB & CO（傑克寶）及H. MOSER & CIE.亨利慕時加入。

▲▼台北101鐘錶大賞 。（圖／公關照）

▲邱馨慧佩戴MIKIMOTO高級珠寶系列南洋珠花卉鑽石項鍊，5,470,000元。

今年World Masterpiece珠寶腕錶大賞最吸睛的珠寶錶，為寶格麗（BVLGARI）鑲嵌超過95克拉紅碧璽的Eden The Garden of Wonders系列Serpenti神秘錶，採用刀鋒工藝（fil couteau）讓寶石彷彿漂浮在空中，蛇首下則藏著錶盤，價值2400萬元居全場之冠；MIKIMOTO則展出尺寸約9.10至14.20mm的南洋珍珠花卉鑽石項鍊、金南洋珠鑽戒，都是罕見的大尺寸。

複雜功能錶則由寶璣、積家等品牌的三問錶或雙面翻轉陀飛輪錶領軍，HUBLOT特別自總部調來5款話題新作，當中包括Spirit of Big Bang紫色藍寶石水晶陀飛輪錶，高透光的多層次酒桶形錶殼製作難度高，完美襯托鏤空陀飛輪機芯。

▲▼ Taipai 101 Masterpiece展 。（圖／公關照）
▲寶璣Classique Minute repeater 7637三問錶，8,059,000元。

▲▼ Taipai 101 Masterpiece展 。（圖／公關照）

▲積家Reverso Tribute Duoface Tourbillon腕錶的另一面顯示陀飛輪裝置， 4,760,000元。

▲▼ Taipai 101 Masterpiece展 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang紫色藍寶石水晶陀飛輪腕錶。

▲▼ Taipai 101 Masterpiece展 。（圖／公關照）

▲百年靈經典飛行員Classic AVI系列P-51 Mustang計時腕錶，584,000元。

特殊工藝腕錶的焦點則落在Seiko旗下CREDOR與輪島漆藝「北村工房」首次合作的腕錶GBAQ954，面盤主題為「朱」，因此展現漆藝的朱紅色調和散布其中的蒔繪裝飾，面盤中央則採「切金」技法， 將黃金與鉑金雕刻成細小的薄片，再密集排列表現出「湧現的能量」，全球限量8只。

▲▼ Taipai 101 Masterpiece展 。（圖／公關照）

▲CREDOR GBAQ954腕錶是品牌與輪島漆藝「北村工房」首次合作的結晶，全球限量8只，約2,720,000元。

►台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人

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台北101

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