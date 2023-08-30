3款想讓你「不想收只想展示」的美型家電　一擺就有品味

▲秋季有品牌推出美型新家電，讓你不想把它們收起來。（圖／各品牌）

記者蔡惠如／綜合報導

在時序轉入秋冬之際，也正要迎來年末一連串的歡慶聚會，近期家電業者忙著端上宛如精品的美型家電，包括Smeg琉璃綠咖啡機、Dyson岩黑金色吹風機，以及目前正被熱烈討論的BALMUDA The Range微波烤箱，全是讓使用者不需收納起來、直接可擺上空間呈現出的單品，來訪的客人光用看的，就能知家中主人的品味很到位。

Smeg琉璃綠義式全自動咖啡機

義大利Smeg今年秋冬在台端上自家琉璃綠咖啡機新品，擁有品牌一貫的設計風格，以自家義式咖啡機為雛形，簡潔又富有表情的銀色面板，搭配柔和卻不低調的琉璃綠，溫潤清新的嫩綠配色與銀色鋁系質感，無論搭配各種情境皆充滿時尚感，讓整個空間呈現亮麗氣氛，琉璃綠義式全自動咖啡機原價53,800元，9／23前限量預購價45,800元，再送Smeg馬克杯禮盒、精品單品咖啡豆與精品義式配方咖啡豆各2包。

Dyson岩黑金吹整髮系列

要說高貴氣場誰能比的上黑色？今年時尚界迎來低調奢華的流行趨勢，Dyson也為旗下頭髮護理產品Supersonic吹風機與Airwrap多功能造型器換上全新「岩黑金色」，以自帶金屬光澤的玄武岩作為設計靈感，藉由岩黑色獨特的神秘深邃氛圍，綴以質感金色，不俗不徐彰顯奢華氣場，岩黑金色Supersonic吹風機售價14,600元；Airwrap多功能造型器售價17,600元。

BALMUDA The Range微波烤箱

滿滿日系質感的BALMUDA家電，旗下微波烤箱The Range中文版終於登台，擁有日本最新款20L規格，承襲品牌經典的美型設計，以及簡單直覺的操作方式，還未詳細了解功能，光看外觀就迷上，手把上3盞投射燈一打，在夜晚馬上出現飯店氛圍，弦音的功能切換轉盤也是特色之一，售價24,990元，9／4至9／25開放預購，期間特價18,400元，再送巴狄尼絲莊園頂級初榨橄欖油、Double Box蒸氣微波保鮮盒900ml共2項贈品。

同場加映：LG免曬衣乾衣機10KG升級版

LG近期推出旗下乾衣機升級版，在體積不變的前提下，內容量從9公斤升級成10公斤，簡單俐落的外型設計，讓使用者洗完衣服直接丟進去烘乾，此外也可與洗衣機堆疊，達到下洗衣、上乾衣同時運作，節省更多時間，售價39,900元。