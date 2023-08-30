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TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻！「秋冬義式遐想」刺繡T字包、黛妃愛包進化

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記者鮑璿安／台北報導

以義大利高級質感聞名的品牌TOD'S舉行2023秋冬男女系列新品預覽會，本季以「Italian Feeling義式遐想」為主題，秀上各種簡潔線條服飾引入台灣，《ET FASHION》來細數本季亮點，包含全新T Timeless手工刺繡包款、標誌性的Di Bag、芭蕾舞豆豆鞋，兼具舒適度和搭配性，不可錯過！

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲TOD'S2023秋冬秀上以風衣搭配芭蕾舞鞋令人耳目一新。（圖／品牌提供）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲St. Gallen聖加侖刺繡花卉出於工匠以手工刺繡耗費6小時打造。（圖／品牌提供）

TOD'S以中性成套西裝、寬大輕盈的風衣迎來嶄新季節，蘊含高級面料和精緻剪裁，藉此彰顯日常的實穿性，細節處如鈕扣、肩章，皆裹以細緻皮革，呼應品牌經典的豆豆元素。點綴了T logo象徵雋永時尚的招牌包款T Timeless，加入柔軟丹寧棉布、特殊材質，有一款St. Gallen聖加侖刺繡花卉則是出於工匠以手工刺繡打造，刻畫義大利自然美景，耗時6小時完成。而標誌性的Di Bag自1997 年問世以來，就因深受黛安娜王妃喜愛而屹立不搖，本季延伸出水桶包型，頂部以抽繩封口，造型討喜如福袋。

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD`S 。（圖／品牌提供）

▲秋冬Di Bag外型再進化，延伸出水桶包型。（圖／品牌提供）

令人期待的鞋履環節，經典豆豆鞋標誌性的橡膠顆粒底變大了，加大的圓錐形豆豆提供更好的舒適度，甚至有撞色款式。而芭蕾舞風潮「Balletcore」感染下，TOD'S更將芭蕾舞鞋添上放大尺寸的豆豆元素，搭配皮革或剪羊毛材質，並加入繫踝綁帶設計；擁有左右腳鞋面不同的電鍍黃銅吊飾，在義大利習俗中象徵好運降臨。品牌也為男性打造出全新Running鞋款，巧妙演繹T字標誌，科技材質鞋身及襪套式設計帶來良好的包覆性和舒適度，無論正式或休閒造型皆可輕鬆搭配。

▲▼豆豆鞋 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲豆豆鞋驚喜變奏。（圖／記者鮑璿安攝）

同時，法國鞋履品牌Roger Vivier 2023秋冬系列登場，品牌特別為台灣打造限定款式，使用馬卡龍粉色為主軸，備受歡迎的平底Very Vivier 運動鞋結合方便穿脫的鬆緊帶設計，點綴粉色、水晶檸檬扣。Slidy Viv’ 水晶鑽扣涼鞋以RV Monogram 主題網紗刺繡緹花拼接亮面牛皮。

▲▼ Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲台灣限定款式，使用馬卡龍粉色為主軸的Very Vivier 運動鞋 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

TOD’S, 秋冬, 豆豆鞋

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