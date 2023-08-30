好準！憑直覺挑「1款水果」　秒測你的不為人知的「潛在個性」

記者曾怡嘉／綜合報導

每個人都是獨一無二的，在羨慕別人之前，一定要懂得怎麼欣賞自己，《小紅書》上有一個水果心理測驗，秒測你的潛在個性哪裡最吸引人，測過的網友都直呼準！

#憑直覺挑選一種水果，秒測你哪裡最吸引人？

▲（圖／翻攝自小紅書）

A. 梨子



B. 百香果



C. 草莓



D. 小番茄

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挑選A的你

在人群之中看似平凡，但其實卻不甘於平凡，你個性積極上進，想要成為人選之人，你認為只要有錢，就能擁有話語權，這個社會是現實的，人除了努力是不夠的，擁有好的經濟條件是你的首要目標。



挑選B的你

你個性不錯且很聰明，懂得做人處事的道理，愛情不需要特別追求，對象也是一個接一個來，未來這一年中你會遇到不錯的對象，戀愛之餘你也能騰出時間去做自己喜歡的事情。

挑選C的你

你的個性很灑脫，比較不顧世俗的眼光，即便不被別人肯定，你也不在意，只要活在自己的世界裡，就能感覺舒服自在。你擁有很強的想像力和創造力，是別人遠遠追不上的。

挑選D的你

你不喜歡引人注目，在你的世界裡，不露鋒芒才是最好的存在，往往那些喜歡出風頭的人，很容易成為他人攻擊的目標。你為人簡單低調，只求把自己的事情做好，討厭到處攀關係。