fb ig video ETtoday search mobile

自帶「超強幫夫運」星座女Top 3 ！第一名同甘更能共苦　娶到就賺到

>

▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲「幫夫運星座女」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

不少人都相信娶了「好老婆」能旺夫，也真的有人因為聽老婆的話就能把荷包存得滿滿，有著這股旺夫運加持下也離升官發財不遠了，以下就公開「幫夫運星座女」Top 3 ，簡直是隱藏的幸運星，娶到賺到！

Top 3 金牛座

金牛座天生就隱藏著一股很強的幫夫屬性，做事有條有理之外，只要錢到了她們手裡就很難出去，金牛擁有堅定的意志力，並且知道什麼是「想要」、什麼是「需要」，絕不會因為滿足私人享受而隨意亂花錢。同時，金牛也會苦口婆心的告誡老公，應該怎麼樣管理金錢和生活，完全就是賢妻一枚。

Top 2 天秤座

天秤座非常有能力能夠把自己和家庭全都照顧好，甚至憑著超強的社交能力，在外也時時刻刻展露光芒，在無形之間就成功幫助到另一半，天秤會希望與對方合作無間來邁向成功，與其說是夫妻更像是一種戰友關係，不斷打怪升級，到達一種雙贏的局面，只能說有了天秤在旁邊，做任何事都無往不利。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座非常注重另一半的感受，他們天生情感豐富、喜歡關心他人，作為妻子而言，會從實際的層面去幫助老公，不僅可以同甘更能夠共苦，光是這點就贏過太多人了，巨蟹非常清楚自己的角色，再加上擔當賢妻本身就是她們的目標之一，因此會盡可能幫另一半處理好一切大小事，讓對方能放心的衝刺工作，如此一來不成功也難。

► 「冷場王」星座Top 3 ！第一名容易讓人尷尬　超不會看臉色

►談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人

關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 巨蟹座, 金牛座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

自帶「超強幫夫運」星座女Top 3 ！第一名同甘更能共苦　娶到就賺到

自帶「超強幫夫運」星座女Top 3 ！第一名同甘更能共苦　娶到就賺到

Jo Malone推出英國梨甜豌豆香水、LE LABO城市限定香氛只賣一個月

Jo Malone推出英國梨甜豌豆香水、LE LABO城市限定香氛只賣一個月

減肥好難？營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來：一類食物要減半

減肥好難？營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來：一類食物要減半

說謊段數最高「星座Top 3」　摩羯出手代表你已沒有報復機會 40歲韓志旼短髮超減齡　5款短髮範本可帥可甜跟著剪 勞力士21萬彩色泡泡錶可愛爆擊　馬克華柏格被迷倒 Swatch聯名歐米茄又引排隊潮　致敬藍月特別版明開賣 好準！憑直覺挑「1款水果」　秒測你不為人知的「潛在個性」 第一眼看到帳篷還是風箏？　日網心測看出「你有多在意他人想法」 用對眼霜讓你年輕5歲！雪花秀臻秀、資生堂傳奇眼霜連小S都愛用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面