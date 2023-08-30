Bottega Veneta捕捉街道上的驚喜！秋冬爆款指向Orbit運動鞋、大尺寸編織包

記者鮑璿安／台北報導

「一場遊行：街道上的千變萬化與神奇力量；你會遇見誰？在街角有什麼？誰會讓你感到驚訝？重要的是巧遇與邂逅帶來的驚喜。」Bottega Veneta近日發表2023 秋冬系列形象照，這是創意總監Matthieu Blazy 對本季提出的構想，在街頭上行走的路人，看似簡單卻不平凡，各類高級感單品襲來，包含Orbit運動鞋、大尺寸編織包，引領你走入日常。

Matthieu Blazy將他天馬行空的設計美學投入新系列，此次呈現出「義大利三部曲」的最終章，持續讚頌流動中的極致工藝，廣告中以生活化的場景帶出一位位主角，有當代上班族、時髦的牧師匆匆行走，甚至是海洋中的海妖、幻化為人的妖鳥，共同特點是穿著2023秋冬系列，開啟一場無聲的對話交流。

▲編織手法從服飾貫穿配件單品 。（圖／品牌提供）

本季81套造型中，沒有特定的色系或是搭配形式，以片片堆疊如魚鱗般的針織貼膚上衣、納帕皮革打造的細條紋睡衣，長洋裝與靈動飄舞的羽毛相映成趣，最終體現品牌的精湛工藝之美。

▲為街頭而生的Orbit運動鞋是本季大勢單品 。（圖／品牌提供）

Orbit運動鞋有望成為本季熱門單品，結合90年代運動風格搭Intreccio編織網格手法，碰撞出鮮明廓形。威尼斯著名的Murano玻璃則化身Sardine包的提把，名為「Gemelli」的編織肩背包，開口以翻蓋方式塑造弧度，同樣是話題亮點。熟悉Matthieu Blazy的都清楚，模特兒手拎的牛皮紙袋當然並非紙質那麼簡單，而是以皮革製成，保留耐用、便利和硬挺層面，採取同樣手法的皮革編織睡襪，打破皮鞋厚重的刻板印象，貫徹經典Intreccio精神。

▲編織手法打造的大尺寸肩背包「Gemelli」 。（圖／品牌提供）

而FERRAGAMO由新任創意總監Maximilian Davis帶出新的一頁，2023秋冬系列形象廣告以《新文藝復興主義》為名，與多幅烏菲茲美術館珍藏的畫作一同入鏡，構成往昔與今日的時尚交流，文藝復興時期的畫家如 Bellini、Veronese, Botticelli 的名畫風采，也可在這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋的設計裡一窺魅力，那雙1956年以18K黃金材質打造的金屬涼鞋，本季獲得新生，鞋款扭結元素甚至轉移到包款手柄上，可見時尚的古往今來、相互映襯。Hug 手提包同樣是過目不忘的單品之一，提供手提包以及軟袋版本，如擁抱形式的皮革搭扣為穿搭注入亮點。

▲這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋是標誌性設計。