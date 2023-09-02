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打卡勝地 +1！來墾丁體驗與水豚共遊超酷行程　還有南台灣最美公路

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文／女子學

台灣最南端的屏東，是許多人夏天旅遊的首選，除了到墾丁民宿包棟盛行之外，屏東也有許多景點是很值得到訪的，像是大家熟悉的海生館、鵝鑾鼻燈塔、墾丁大街或是有台版小奈良之稱的「鹿境」等，都是屏東旅遊熱門的景點。此外，今天編輯想介紹幾個私藏景點，有適合親子旅遊的，也有適合拍照打卡的，下次到屏東玩，又有更多選擇了。

1.鹿ㄦ島

喜歡水豚君的朋友，一定要先把這個景點收藏起來！鹿ㄦ島是今年新開幕的景點，雖然名叫鹿ㄦ島，乍聽之下會以為這裡的動物是以小鹿為主，不過其實他們是以水豚為主的園區，整個園區有將近30隻水豚，最大的特色是與「水豚共遊」，遊客到這除了可以與水豚拍照、餵食牠們外，還可以體驗與它們一起待在水中，真的很特別。此外，這裡也真的有梅花鹿還有小羊可以一起同樂。鹿ㄦ島是今年編輯私心最想踩點的景點。

▲鹿ㄦ島其實是以水豚為主的園區。（圖／IG@poc.kenting）

2.阿信巧克力農場

阿信巧克力農場也是屏東熱門的賞鹿景點之一，不過編輯認為，這裡除了有小鹿斑比可以欣賞是一大看點外，「巧克力DIY」也是個不錯的活動，特別適合有小孩的家庭。從巧克力的生長到製成，都可以在這個園區深度體驗與了解。這裡的生態環境也很適合讓小朋友來走走，覺得天氣太熱，園區也有販售義式冰淇淋可以消暑，這樣寓教於樂的休閒農場，推薦給家裡有孩子的朋友們。

▲阿信巧克力農場也是屏東熱門的賞鹿景點之一。（圖／IG@ashin_farm）

3.山男咖啡館

山男咖啡館也是熱門的打卡景點，而且這裡距離阿信巧克力農場不遠，去完農場後的下個景點安排這也是十分方便。編輯認為別於一般咖啡廳，山男給人的感覺十分遼闊，白色建築搭配山男二字，就是個非常好拍照的角落。而戶外用餐區還可以欣賞一望無際的大海，幸運的話還能看見日落。這的餐點也都不錯，特別是西西里咖啡，清新獨特的香氣很值得試試。

▲山男咖啡館也是熱門的打卡景點。（圖／IG@ chou___jenny

不過來這的路上，會經過一段山中路，一度會懷疑自己是否走錯，但不用太擔心跟著導航走，基本上都會順利抵達。

4.日日海霧

IG墾丁景點的熱門打卡點就非「日日海霧」莫屬了，坐擁整片草原，山海圍繞的絕佳景色，花費一百元的門票錢，就能盡情暢快地拍美照，而且門票錢還能全額折抵園區消費，點個冰淇淋或氣泡飲，就是夏天該有的樣子。而這裡除了日日海霧外，還包辦了其他兩個景點，一個是在草地後方的白色建築墾丁民宿「日日旅海」還有美式餐廳「草地餐桌實驗室」，基本上來這邊，除了拍照外，說是享受人生也不為過。

▲墾丁熱門打卡點就非「日日海霧」。（圖／IG@gelato_daybyday）

5.旭海公路

旭海的美景，一定要親眼所見！那裡就像世外桃源一般，距離屏東墾丁有著一大段距離，不過都來到台灣的最南端了，一定要安排時間來這欣賞台灣角落最美的海景。雖然旭海公路只有短短九公里，不過沿途依山傍海的美景，讓人流連忘返，途中也有其他景點可以停留，像是旭海魚港以及旭海大草原，都很值得到訪。在離開國境之南前到這走走，相信也會是旅途中最完美的句點。

▲旭海公路。（圖／IG@g_______v_______g

以上就是編輯私心推薦的景點收藏，有可以與小動物玩樂的景點，也有可以拍出漂亮照片的地方，選擇自己喜歡的收藏，在夏天快結束的尾巴，趕緊再安排一趟國境之南旅行吧。

延伸閱讀

奔向國境之南！得天獨厚的珊瑚礁海岸，墾丁不只能浮潛，看夕陽、觀星也超迷人！

想看海別再找藉口！臺灣 5 個鄰海車站，一個人搭火車也能到，馬上來個說走就走的鐵道之旅！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 墾丁, 屏東, 景點, 旅遊

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