養成女神秀髮！居家頭皮護理必備4髮品　在家就能享受頂級沙龍SPA

文／女子學

你會定期上沙龍做頭皮護理、頭髮修護嗎？編輯超愛去沙龍享受服務，但每次想到荷包會大流失，心裡還是會默默淌血。

其實只要了解SOP，並選擇好的商品加以運用，在家裡也可以享受沙龍級的SPA調理呵護喔！今天編輯就來推薦幾款「居家頭皮SPA」單品，給你從清潔到修護調理的一條龍服務。

凱嵐 頭皮精油霜

編輯在沙龍做頭皮SPA時，只要有精油加持，就覺得頭皮沐浴在大自然中，整個心曠神怡。凱嵐頭皮霜內含多樣植物萃取成分，如：檸檬香桃木萃取，能維持皮膚油脂平衡，減少肌膚泛油光；冰島特殊鹽土植物白夏菊萃取，可減緩神經敏感造成的不適。

▲凱嵐頭皮霜。（圖／凱嵐官網）



使用非常簡便，只要擠出一點點，在頭皮上塗抹後，不僅可以當下解除乾癢、紅腫等不適，其成分也能有效調理頭皮。另外它的味道含蓄溫雅，清爽頭皮之餘也能讓自己放鬆紓壓，就像是個隨身版的SPA。

黑淬絲 洗髮精系列＋氣墊木梳



黑淬絲以天然草本配方，針對東方人頭髮較直、粗硬易脆裂等特性下手，嚴選純植物萃取成分，用以強健髮根、滋潤毛髮找回豐潤彈性，可有效調理髮肌，使頭皮回歸健康狀態。

▲黑淬絲洗髮精系列、氣墊木梳。（圖／黑淬絲官網）



若想讓頭皮SPA等級上升，推薦搭配它們的氣墊木梳使用。跟市面上的梳子不同，「竹針」保留了木針的溫潤，又加大了按摩的力道，加上大面積氣墊的緩衝，對於頭皮較敏感的朋友們來說多了層細緻的呵護；另外也建議可以在梳頭時，輕輕集中按壓一處，讓梳針集中收縮，真的有輕柔的手指在頭皮間搓揉、按摩一般的感受。

頭皮清潔、護理做好，基本上就等同打好了基底，接著就是頭髮的養護篇啦！

呂 滋養韌髮 護髮霜



說到護髮，不能不提髮品界的韓國明星「呂」，呂的護髮膜嚴選以韓國人蔘的根、莖、葉、果實提煉的高濃度防脫髮精華，可有效修復受損頭皮，強化髮根及滋養髮絲。

▲呂的護髮系列。（圖／FB@呂Ryo）



針對細軟扁塌髮和受損毛躁髮絲有兩款產品，前者推薦使用「清爽型」，全枝韓蔘萃取成分可強化髮根、改善扁塌；而「滋潤型」的紅花籽萃取成分，可改善毛躁、提升光澤。兩者的成分也較低敏溫和，消費者可以安心使用。

童顏有機 雪松柔韌滋養護髮素



童顏有機的護髮素堅持不添加矽靈，而是採用天然小燭數蠟取代，讓養分吸收不被阻礙，可深度修護髮絲；更添加有機雪松複方精油和永久花，可調節頭皮油脂分泌，預防乾癢等老化問題。

▲童顏有機的護髮素採用天然小燭數蠟取代。（圖／Pinkoi）



除了一般的護髮方式外，這款也主打可免沖洗，只要在吹髮前取適量護髮素抹於髮尾，讓雪松停留在髮肌，就能充分發揮大自然的植萃力量，達到調節油脂、長效柔順修護的效果。

【同場加映：植萃減齡神器】墨之君｜北海道利尻昆布白髮染

頭皮清潔、頭髮護理的居家SPA做完後，是不是覺得光鮮亮麗了不少？但再怎麼護理，終究敵不過歲月的洗禮，銀白色的髮絲看起來總比實際年齡大上不少，想染髮，又擔心化學染劑對頭皮與髮根造成負擔？

▲墨之君北海道利尻昆布白髮染。（圖／墨之君官網）



編輯在此推薦植萃減齡神器「墨之君北海道利尻昆布白髮染」。其主力戰將就是在日本被視為昆布逸品的「利尻昆布」，它特有的黏液成分可提升保濕度、修復受損髮質，減輕染髮時對髮肌的負擔，讓染髮同時又能達到護髮效果。

第一次使用時，建議一周連續使用三次，且每次讓染劑停留在頭髮上約20分鐘，使顏色能完整附著髮絲；後續補染則一周一次即可。

看完之後，是不是也想在家來個頭皮SPA呢？其實只要選好產品、用對方法，絕對能享有不輸高級沙龍的頭皮饗宴呢！

延伸閱讀

2023從「頭」開始！7個MIT頭皮養護產品推薦：從洗髮到頭皮照護，日常乾癢舒緩秘方公開！

Bye-bye黏答答！迎接植萃新生活：4個清新髮品，帶你展開舒爽夏季

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/