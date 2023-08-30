Hailey Bieber火辣上街老公在後方超搶鏡！2套全紅單色穿搭釋放超模氣場

▲Hailey Bieber 經營個人護膚品牌Rhode Skin。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

超模海莉比伯（Hailey Bieber）除了是歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的妻子，近年來更成立全新護膚品牌Rhode Skin，在時尚和美妝領域都有影響力。最近她為品牌新品宣傳，接連換上惹火的紅裙現身街頭，而小賈斯汀也沒缺席，以風格差異超大的休閒私服跟在後方，意外掀起反差萌。

▲Hailey Bieber 穿著ERMANNO SCERVINO紅色平口裙裝，老公小賈斯汀以休閒裝扮跟在後方 。（圖／達志影像／美聯社）



海莉比伯個人品牌最近主打新品「Strawberry Glaze」草莓風味護唇膏，為宣傳更是頻頻現身在鏡頭前，她穿著來自義大利的設計師品牌ERMANNO SCERVINO紅色平口裙裝，如胸衣式的設計，立體剪裁包覆曲線，在性感和率性中取得平衡，她腳踩Maison Ernest涼鞋呼應，自然又不失正式感的穿著受到好評，而後方的小賈斯汀則穿著休閒帽T與Crocs拖鞋出現，想低調現身卻非常搶鏡。

▲Hailey Bieber 換上Vivienne Westwood落肩禮服 。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自IG）

紅色系單品成為海莉比伯衣櫥中的新歡，另外，她還以Vivienne Westwood落肩禮服現身，每一步都展現裙間分明的抓皺線條，搭配Ferragamo 手提包Wanda，落實單色美學，憑著一己之力掀起一股正紅色風潮。



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