台北101周年慶首發開跑最高13%優惠　打造「小熊甜蜜屋」進門先拍一波

▲台北101周年慶特別設置熊熊屋請歷代紀念熊坐鎮。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入9月迎來一路到年底的百貨周年慶採購狂潮，首波由台北101購物中心打響第一炮，從9／7至10／10期間，全館消費3,000元起就有抵用券回饋，結合每年腕錶精品重頭戲World Masterpiece，消費滿額直接送出海外遊澳門三天兩夜，另每年聯名紀念小熊也登場，今年101適逢20周年，也在商場入口特設「熊歡歡 熊樂樂甜蜜屋」，20年份紀念熊一面排開，直接先拍一波再去血拼。

台北101周年慶今年針對忠誠客戶特別優惠，延續母親節檔期做法推出「黃金週」預購，從8／31至9／6為期7天，聯名卡用戶優先獨享美妝、流行、觀景台、國際精品13%回饋、珠寶腕錶與指定店家9%回饋；其他中信卡友也祭出美妝、流行、觀景台、國際精品10%回饋、珠寶腕錶、指定店家5%回饋，讓忠誠會員先買一輪再進入正式檔期，此做法在今年母親節有效提高30%整體業績與客單。

從9／7至10／10期間，針對聯名卡與其他指定銀行信用卡、101 Pay祭出優惠回饋，聯名卡友全館指定消費單筆滿3,000元送300元、國際精品消費單筆滿8,000元送800元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,800元。其他指定銀行信用卡、101 Pay全館指定消費單筆滿6,000元送600元、國際精品單筆消費滿15,000元送1,500元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,500元。

▲消費滿300萬元可直接兌換澳門之旅。

大筆消費也有滿額回饋，當日累計消費滿100萬元，送價值1萬元的4萬點101 Point、消費滿200萬元送價值2萬元的8萬點101 Point、消費滿300萬元直接送澳門銀河奢華渡假之旅兌換券（限量35份）。而周年慶期間單日累計消費滿5萬元，可兌換第20代NB聯名紀念熊，限量2,000隻（每位會員活動期間限兌換一隻）。

▲台北101周年慶紀念熊（紅帽），今年採實名制一個會員僅能索取一隻，限量2千個；NB GREY形象總店於8／31至10／10期間，單筆消費滿15,000元可兌換黑帽版本，每人限兌換一隻，限量300隻。



適逢台北101第二十周年，也特別在1樓信義長廊打造「熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋」，民眾可在此看到從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂，每一代小熊都見證著台北101的成長與演變，引領觀者穿越歲月長河，屋內還與台北101的限定禮品店結合，最具代表性的紀念品不用上觀景台，都能直接買得到。

台北101表示，周慶期間新開精品包括Boucheron改裝將在9月初開幕，以及引進Salon頂級訂製服務的Gucci品牌旗艦店，也將在9／6對外試營運，而SHH高級鐘錶專賣店、Balenciaga巴黎世家、ISSEY MIYAKE BAO BAO，以及餐飲富錦樹臺菜香檳、橋村炸雞與姥姥酸菜魚等新櫃都會在年底前到位。

而另一間9月開跑周年慶的微風廣場、微風南京2館，也將在下周公布詳細周年慶優惠內容。