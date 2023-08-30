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Swatch聯名歐米茄「藍月錶」炒到5倍價　錶迷排15小時瘋搶

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▲▼Swatch OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch與歐米茄聯名的Mission to Neptune腕錶致敬8月藍月，9,100元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接8月「藍月」來臨，Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名登月錶第二彈MoonSwatch Moonshine Gold推出特別版的Mission to Neptune腕錶，整只錶從面盤到錶殼都是藍色，今於全球86個城市開賣，台灣粉絲不畏高溫排了超過15個小時，終於入手此定價9,100元的特殊錶款，目前在腕錶交易平台Chrono24已炒到5萬元，身價連翻5倍。

▲▼ Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲鍍歐米茄獨家Moonshine Gold金色計時秒針於Swatch Mission to Neptune腕錶再度回歸。

會讓全球錶迷甘願排隊或溢價購買Swatch與歐米茄聯名Mission to Neptune腕錶，是因為定價不到萬元，可擁有歐米茄超霸登月錶的經典設計元素，今在台灣開賣的Mission to Neptune腕錶，為呼應藍月主題，整只錶以藍色為主色調，並且讓在滿月製作的鍍歐米茄獨家Moonshine Gold金色計時秒針再度回歸，昨早8時已有粉絲在台北101購物中心外排隊，歷經超過15個小時的等待終於搶到錶。

▲▼Swatch OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列專業登月錶同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶，18K Canopus Gold™金款1,679,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

歐米茄超霸登月錶是錶界經典之作，曾參與6次登月任務，目前銷售的錶款靈感源自曾於月球佩戴的第四代超霸錶，展現不對稱錶殼、太陽線紋磨砂銀色錶盤，以及經陽極處理的鋁錶圈環飾有「數字90上圓點」，款式從精鋼款、百萬元的18K Moonshine™金或18K Canopus Gold™金均備。

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關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄

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