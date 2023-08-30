Jo Malone推出英國梨甜豌豆香水、LE LABO城市限定香氛只賣一個月

記者曾怡嘉／台北報導

香氛代表你個人品味，隨時維持香香的氣息，更是一種禮貌，《ET FASHION》幫你畫重點，最近想要挑香水又不知如何下手，不妨就從以下3款購入吧！

2023年Jo Malone London以備受喜愛的經典英國梨香氣為靈感延伸，將於9月驚喜推出全新英國梨與甜豌豆香水，英國梨的香氣就如同每個人衣櫥中不可缺少的一件白T-shirt，能和各種單品互搭打造出各種風格。像是將英國梨與甜豌豆和英國梨與小蒼蘭糅合堆疊，創造出圓潤又柔和的花果香；糅合的木質或花香氣，即能堆疊出不同層次舒服清新香味。

▲Jo Malone 英國梨與甜豌豆香水，100ml，5,600元。

全新的英國梨與甜豌豆香水以品牌最具代表性的英國威廉梨為主軸，彷如踏進陽光灑落的果園，將迎面而來的陣陣誘人梨子香氣，和在空氣中翩然飄揚的天然香甜，透過獨特萃取技術，完美封存鮮採的梨子香氣，注入柔和芬芳的甜豌豆香氣，並以絲絨般舒適的白麝香為基調。

▲Aesop 烏拉諾香水，50ml，5,600元。

Aesop《虛實之境》系列香水推出了最終篇章，烏拉諾香水使人醉心於大地礦物、熾熱香料、樹脂木質香調之中，令人聯想起關於永恆與衰變的儀式。這款香水以苦橙充滿氣泡質感的柑橘香調展開，散發出欖香脂的綠意活力辛香氣息，同時揉合了清新、近乎樟木般的薰衣草香氣。在前調逐漸退去後，香水接著展現出其溫暖芳香的廣闊中調：引發熟悉共鳴的草本洋甘菊，完美交織著乾草的氣息，以及馥郁樹脂香調的乳香。

▲LE LABO城市限定系列16款香氛，不用出國就能買到。

▲LE LABO 城市限定系列淡香精-上海 MYRRHE55 (末藥）。

LE LABO 的城市限定系列相當特別，通常這些香水通常只可在所屬城市尋獲，別處難求。但每年僅有一次在9月，這些城市限定香氛會離鄉背井讓大家都有機會買到，9/1- 9/30台灣共有六間店共同開賣，品牌街邊店能一次購足全系列16款，而百貨公司的則販售指定7款，包括:東京、柏林、上海、紐約、巴黎、阿姆斯特丹、邁阿密。



