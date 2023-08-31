風・Luxury／寶格麗錶蓋是羅馬古幣！　看時間閃爆

▲寶格麗發表MONETE CATENE系列古幣珠寶神秘腕錶（左）與兩地時區古幣珠寶神秘腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2020年因應疫情而舉辦的日內瓦Geneva Watch Days錶展，今年邁入第4屆，自29日至9月1日登場，吸引近40個品牌共襄盛舉，「元老級」的寶格麗（BVLGARI）聲勢浩大，從男錶到華麗珠寶錶、甚至是可遇不可求的古幣錶都同步亮相，展現堅強的製錶實力與精湛的珠寶工藝。





▲寶格麗MONETE CATENE系列兩地時區古幣神秘錶的錶蓋，鑲嵌西元193至217年羅馬帝國塞提米烏斯塞維魯斯皇帝與其妻利亞多姆娜皇后肖像。

寶格麗歷史迷

珍稀古幣是寶格麗重要的創作素材之一，但可作為珠寶的古幣數量稀少，在此次錶展中，發表錶蓋鑲嵌羅馬古幣的Monete Catene神秘腕錶與Monete Catene Dual Time兩地時間腕錶，特別是後者鑲嵌的兩枚古幣可追溯至西元初羅馬帝國傳奇統治者塞提米烏斯塞維魯斯 (Septimus Severus) 皇帝與他的妻子尤利亞多姆娜 (Julia Domna) 皇后的年代。





▲寶格麗OCTO FINISSIMO CARBONGOLD PERPETUAL CALENDAR超薄萬年曆碳金腕錶（左），超薄自動碳金腕錶。

寶格麗同時探索創新材質，為超薄錶Octo Finissimo 打造媒黑色高科技碳材質結合玫瑰金的超薄萬年曆碳金腕錶與超薄自動碳金腕錶，連面盤也是碳材質，酷味十足。





▲GP推出碳與鈦複合材質的絕對桂冠8Tech計時碼錶44毫米。

GP新材質

GP（Girard-Perregaux）探索新材質，發表八角形碳部件構成的絕對桂冠8Tech計時碼錶，錶殼並非傳統編織碳纖維，而是採用輕質鈦粉形成僅0.05毫米厚的超薄層，各個薄層朝不同方向堆疊，再切割成八角形，為錶界首創，比精鋼輕5倍、卻同樣堅固強韌，並呈現獨一無二的波浪狀，神似大馬士革鋼；顯露自製GP03300-1058自動上鍊機芯的錶背特別採用煙燻色藍寶石水晶玻璃，呼應整只錶的色調。





▲Oris AquisPro 4000m腕錶，180,000元。

Oris潛更深

Oris發表防水4000米的AquisPro 4000m腕錶，創下品牌最新的防水深度紀錄，搭載具5日動力儲存的Oris Calibre 400自動上鍊機芯；錶殼材質為輕巧的鈦合金，搭配飾以水波紋的藍色見變色面盤、藍色陶瓷上圈與橡膠錶帶，是品牌首見的新色，另一特色是配備專利的旋轉安全系統，讓潛水者可單向調整錶圈並鎖定在定位避免誤觸，提升安全性。