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減肥好難？營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來：一類食物要減半

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▲▼營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享調整5個飲食、生活習慣，就能幫你簡單瘦下來。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

現代人不分男女老幼都有減肥的需求，有些人是為了調整體態，也有些人是為了健康，但說到減肥，許多人都有這種經驗，有時少吃也沒瘦，沒多久又復胖，真的讓人好苦惱。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，減肥減脂其實沒有大家想得這麼難，只要從以下5個習慣作出調整，你也能順利瘦下來。

▲▼營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來 。（圖／達志示意圖）

＃控制精緻澱粉的攝取

如果愛吃米飯麵食的人，可以慢慢減少攝取量，目標比平常的量少一半，透過這樣的方式就可以大幅減少熱量攝取。但因為沒有碳水化合物，食物會很難選擇，所以不需要做到極端的低醣，將攝取量減少到平時的一半即可。

＃增加蛋白質攝取

減少碳水化合物的攝取時，如果沒有增加蛋白質食物，就容易造成總熱量偏低，建議可以多吃豆、魚、蛋、肉類食物，可以吃比平常多1～2個手掌大的肉類。

▲▼營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來 。（圖／達志示意圖）

＃規律運動

建議每週至少運動3～4次，強度抓心率130以上，維持30分鐘。如果真的沒有時間，也可以嘗試高強度間歇運動，YouTube上就有很多影片可以參考，動起來就對了。

▲▼營養師教「調整5習慣」簡單瘦下來 。（圖／達志示意圖）

＃減少空熱量食物的攝取頻率

包括油炸食物以及甜食、含糖飲料等空熱量食物，建議每周攝取要小於2次，且每次只吃一種品項，如果能不吃會更好。

＃調整睡眠作息

許多研究發現，睡眠不足容易造成增加脂肪、減少肌肉的現象，所以每日建議盡量要睡滿7小時。

►吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 習慣, 生活習慣, 飲食, 調整, 營養師

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