fb ig video ETtoday search mobile

小S私底下有反差萌！化妝包必帶拔眉夾、指甲剪　自曝強迫症不能留白

>

▲小S。（圖／elephantdee IG）

記者李薇／台北報導　圖／elephantdee IG

藝人小S主持風格犀利，搞笑不計形象，看起來好似沒有禁忌、零邊際，但實際上私底下卻有反差萌，在形象上非常自律，日前她就分享化妝包裡面一定會帶的小物，從指甲剪、鑷子、凡士林等都是她必備隨身攜帶的小物，只要指甲多長一點或是臉上一根寒毛不對勁，都要立刻處理！以下就來分享她的愛用好物。

▲小S。（圖／elephantdee IG）

＃拔眉夾

身為藝人常常需要出席公開場合，面對高畫質鏡頭拍攝，小S都會隨身攜帶拔眉夾，只要有需要的時候，就一定會把不乾淨的雜毛處理乾淨。

＃小護士

小S平常就有擦護唇膏的習慣，會不斷補擦塗抹，所以小護士也是一定要放在包包裡面，如果有傷口也可以順便擦一下，算是很多功能的小物。

▲小S。（圖／elephantdee IG）

＃勾玉按摩器

不管是在工作期間的什麼狀態下，小S都會帶著勾玉按摩器，只要覺得哪裡緊繃或是鬆垮，就能夠用它按摩，不僅可以做到緊緻拉提，還可以放鬆舒壓，她也認為，刮痧一下頭部很舒服，整個人可以馬上放鬆。

＃指甲刀

「如果找不到指甲刀，我真的必須會讓大家都Stop，直到幫我找到為止」，小S也說，每天都會用手感受一下指甲會不會太長，只要有一點凸出來就受不了，會整理乾淨，也自嘲「我就是有強迫症，看到一點白白的就不行」。

►即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

►選一張最有感應的卡牌　超準測驗抓出你的人格缺點

►相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

關鍵字：

小S, 保養, 按摩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

3款「仙女行李箱」軟萌棉花糖粉紅好夢幻！不到萬元價格簡直CP值之王

3款「仙女行李箱」軟萌棉花糖粉紅好夢幻！不到萬元價格簡直CP值之王

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單 45歲小S當「最美辣媽」關鍵是電眼！每天睡前做一件事放鬆又年輕 單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛 超誇張！玄彬穿露營裝也可以帥到破表　灰黑工裝口袋展現硬派時尚 韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型 打趴美國大牌！「美妝蛋天花板」竟是MIT　價格1／3不到、囤10顆都嫌少 爛男都怕的三大星座女！TOP 1根本渣男剋星，讓對方撩不成還淪陷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面