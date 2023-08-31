小S私底下有反差萌！化妝包必帶拔眉夾、指甲剪　自曝強迫症不能留白

記者李薇／台北報導 圖／elephantdee IG

藝人小S主持風格犀利，搞笑不計形象，看起來好似沒有禁忌、零邊際，但實際上私底下卻有反差萌，在形象上非常自律，日前她就分享化妝包裡面一定會帶的小物，從指甲剪、鑷子、凡士林等都是她必備隨身攜帶的小物，只要指甲多長一點或是臉上一根寒毛不對勁，都要立刻處理！以下就來分享她的愛用好物。

＃拔眉夾

身為藝人常常需要出席公開場合，面對高畫質鏡頭拍攝，小S都會隨身攜帶拔眉夾，只要有需要的時候，就一定會把不乾淨的雜毛處理乾淨。

＃小護士

小S平常就有擦護唇膏的習慣，會不斷補擦塗抹，所以小護士也是一定要放在包包裡面，如果有傷口也可以順便擦一下，算是很多功能的小物。

＃勾玉按摩器

不管是在工作期間的什麼狀態下，小S都會帶著勾玉按摩器，只要覺得哪裡緊繃或是鬆垮，就能夠用它按摩，不僅可以做到緊緻拉提，還可以放鬆舒壓，她也認為，刮痧一下頭部很舒服，整個人可以馬上放鬆。

＃指甲刀

「如果找不到指甲刀，我真的必須會讓大家都Stop，直到幫我找到為止」，小S也說，每天都會用手感受一下指甲會不會太長，只要有一點凸出來就受不了，會整理乾淨，也自嘲「我就是有強迫症，看到一點白白的就不行」。