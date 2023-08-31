用對眼霜讓你年輕5歲！雪花秀臻秀、資生堂傳奇眼霜連小S都愛用

▲近期有幾款超強眼霜新品登場，連女星小S都愛用狂推。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

眼部肌膚非常脆弱，通常臉上的第一條紋路就是出現在眼周，而眼周一旦出現暗沉、鬆弛，不僅會讓人看起來很疲憊，還很顯老，而及早開始保養眼周，就是凍齡抗老的關鍵，讓你至少比同齡人年輕5歲！最近就有幾款超強眼霜新品登場，像是資生堂頂級保養系列的傳奇眼霜連小S都愛用狂推。

SHISEIDO資生堂



資生堂國際櫃的頂級保養系列「極上御藏傳奇系列」推出全新眼霜，注入頂級阿古屋珍珠精萃和傳奇延命草、綠鑽絲，能延緩肌膚老化、勻亮肌膚，一次解決黑眼圈、暗沉、紋路、鬆弛下垂及眉間肌肉緊繃等眼周5大問題，還有搭配溫潤合手的「白瓷勾玉眼部按摩板」，呵護眼周肌膚也能拿來按摩全臉甚至頭皮，難怪連「IPSS國際巨星」小S都迷上，每天必用。

▲SHISEIDO 極上御藏傳奇眼霜，15ml，NT$9,800。

Sulwhasoo雪花秀



雪花秀9月將推出全新頂級保養護膚「極致臻秀系列」，運用獨家人蔘美容應用技術淬鍊出珍貴的「臻鑽蔘果活萃GINSENG BERRY SRTM」，能幫助改善老化膚況，撫平紋路，恢復緊實肌膚活力和緊實。其中擁有綿密奶泡質地的極致臻秀眼霜，塗抹瞬間會輕薄貼合肌膚，能淡化、撫平眼周紋路，讓眼周肌膚再現年輕。

▲雪花秀 極致臻秀眼霜，20ml，NT$7,800。

Neogence霓淨思



霓淨思將經典熱賣「HA+玻尿酸超導潤澤系列」全新升級，採用「新一代6-4-2超導擬膚配方」，以6重導水玻尿酸＋4重神經醯胺及2種必要維他命B3、B5為主要成分，重現肌膚豐、潤、透、亮的水潤光采。其中亮眼霜更添加咖啡因和精胺酸，有利於淡化、提亮眼周外，更能深度滋養，強韌睫毛，重現明亮雙眸。

▲霓淨思 玻尿酸超導潤澤亮眼霜，40ml，NT$900。