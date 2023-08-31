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Jennie舞台裝美背長腿齊發火辣辣　化身粉紅芭比唱跳勾魂

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲BLACKPINK結束美國巡迴演唱會，Jennie分享舞台裝扮回顧此行。（圖／翻攝stylejennieruby IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK美國巡迴演場會於洛杉磯場完美落幕，成員Jennie分享此行的舞台裝扮回顧此行，同時向粉絲道謝一路上的支持。身為香奈兒（CHANEL）大使的她，表演服裝以設計搶眼又能顯露她窈窕身材的小眾品牌為主，一套粉紅羽毛裝讓她長腿與美背全都露，瞬間化身為「粉紅芭比」。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿上俄羅斯品牌Atelier Biser羽毛裝化身粉紅芭比。（圖／翻攝stylejennieruby IG）

站上舞台上講求炫目效果，因此Jennie經常選穿會隨著身體律動搖擺的羽毛或流蘇裝上台表演。此次在洛杉磯演出，即穿著俄羅斯品牌Atelier Biser設計的粉紅露背羽毛迷你裙裝、義大利品牌Giuseppe di Morabito銀色流蘇裝登台，羽毛或流蘇隨著她熱情唱跳而狂擺，舞台效果一流。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie在舞台上穿義大利品牌Giuseppe di Morabito銀色流蘇裝，魅力四射。（圖／翻攝stylejennieruby IG）

Jennie做足服裝安全措施，因此放膽穿火辣表演服裝登台高歌熱舞，她甚至將美國品牌Urban Outfitters長版的蕾絲上衣當洋裝穿，露出玉腿外，打底衣褲也若隱若現，讓粉絲見識她的性感魅力。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie將Urban Outfitters蕾絲長上衣當洋裝穿。（圖／翻攝stylejennieruby IG）
 

►Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡

►Jennie一件外套要10萬！　高單價原來出自香奈兒御用針織工坊

關鍵字：

Jennie, BLACKPINK

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