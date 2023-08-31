舒淇微露酥胸登威尼斯影展紅毯　寬版蛇手環襯影后氣勢

▲舒淇擔任本屆威尼斯影展評審，穿Alberta Ferretti黑色禮服搭配寶格麗珠寶登上紅毯。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第80屆威尼斯影展今台北時間凌晨開幕，金馬影后舒淇受邀擔任評審，她曾是柏林與坎城影展評審，成為台灣第一位完成歐洲三大影展評審滿貫的影人。今她登上威尼斯影展紅毯，身穿義大利品牌Alberta Ferretti黑色深V禮服微露酥胸，搭配代言的寶格麗（BVLGARI）高級珠寶，毫不費力展現巨星氣勢。





▲舒淇微露酥胸吸睛。（圖／美聯社）

舒淇所穿的Alberta Ferretti黑色禮服帥氣與優雅兼具，上半部是帥氣的西裝領長背心，透出的長裙則飾以亮片，行走間閃閃發亮，更閃的是她搭配寶格麗繞了7圈的Serpenti系列鑽石蛇手環，以及與唇色完美呼應的耳環，18K玫瑰金耳環共鑲嵌、6顆梨形蛋面切割紅碧璽、2顆蛋面切割紫水晶與鑽石，為黑裝造型增添色彩。





▲舒淇戴的寶格麗Serpenti系列頂級鑽石手環。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲舒淇佩戴的寶格麗耳環鑲嵌鑽石、孔賽石、紫水晶、紅碧璽。

而在威尼斯評審團記者會中，舒淇則穿黑色蓬袖圓點上衣搭配牛仔褲登場，同樣擔任評審的名導珍康萍也穿牛仔褲亮相，兩人一派輕鬆自在模樣，很享受影展盛事的氛圍。





▲舒淇在評審團記者會中站C位，穿黑色蓬袖上衣搭配牛仔褲。（圖／美聯社）