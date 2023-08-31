fb ig video ETtoday search mobile

舒淇微露酥胸登威尼斯影展紅毯　寬版蛇手環襯影后氣勢

>

▲▼舒淇出席威尼斯影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲舒淇擔任本屆威尼斯影展評審，穿Alberta Ferretti黑色禮服搭配寶格麗珠寶登上紅毯。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第80屆威尼斯影展今台北時間凌晨開幕，金馬影后舒淇受邀擔任評審，她曾是柏林與坎城影展評審，成為台灣第一位完成歐洲三大影展評審滿貫的影人。今她登上威尼斯影展紅毯，身穿義大利品牌Alberta Ferretti黑色深V禮服微露酥胸，搭配代言的寶格麗（BVLGARI）高級珠寶，毫不費力展現巨星氣勢。

▲▼舒淇出席威尼斯影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲舒淇微露酥胸吸睛。（圖／美聯社）

舒淇所穿的Alberta Ferretti黑色禮服帥氣與優雅兼具，上半部是帥氣的西裝領長背心，透出的長裙則飾以亮片，行走間閃閃發亮，更閃的是她搭配寶格麗繞了7圈的Serpenti系列鑽石蛇手環，以及與唇色完美呼應的耳環，18K玫瑰金耳環共鑲嵌、6顆梨形蛋面切割紅碧璽、2顆蛋面切割紫水晶與鑽石，為黑裝造型增添色彩。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲舒淇戴的寶格麗Serpenti系列頂級鑽石手環。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲舒淇佩戴的寶格麗耳環鑲嵌鑽石、孔賽石、紫水晶、紅碧璽。

而在威尼斯評審團記者會中，舒淇則穿黑色蓬袖圓點上衣搭配牛仔褲登場，同樣擔任評審的名導珍康萍也穿牛仔褲亮相，兩人一派輕鬆自在模樣，很享受影展盛事的氛圍。

▲▼舒淇出席威尼斯影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲舒淇在評審團記者會中站C位，穿黑色蓬袖上衣搭配牛仔褲。（圖／美聯社）

►Jennie舞台裝美背長腿齊發火辣辣　化身粉紅芭比唱跳勾魂

►風・Luxury／寶格麗錶蓋是羅馬古幣！　看時間閃爆

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie舞台裝美背長腿齊發火辣辣　化身粉紅芭比唱跳勾魂

Jennie舞台裝美背長腿齊發火辣辣　化身粉紅芭比唱跳勾魂

Swatch聯名歐米茄「藍月錶」炒到5倍價　錶迷排15小時瘋搶

Swatch聯名歐米茄「藍月錶」炒到5倍價　錶迷排15小時瘋搶

寶格麗2400萬蛇錶台北101鐘錶大展現蹤　瑞士小屋變打卡熱點

寶格麗2400萬蛇錶台北101鐘錶大展現蹤　瑞士小屋變打卡熱點

勞力士21萬彩色泡泡錶可愛爆擊　馬克華柏格被迷倒 Jisoo戴卡地亞百萬鑽石耳環唱跳不怕掉　出遊必備釘子手環 Swatch聯名歐米茄又引排隊潮　致敬藍月特別版明開賣 金泰梨《惡鬼》戴的計算機錶升級了　全金屬版流露高質感 《假面女郎》林珍娜來台不耍狠改當時尚咖　九頭身美女辣腿逼人 愛馬仕「超級英雄」躍上錶日夜精彩　艾菲爾鐵塔投射光束亮H字樣 LV鏤空花珠寶一眼認出　超大耳環好高調

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面