Rosé也愛！朝鮮王朝「月亮罐」變頂級乳霜　光滑瓷器設計看見就療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年保養品不只是講求高效，跟藝術結合已經成為基本標準配備，以下就來盤點多款厲害的乳霜單品，從包裝、刮勺，細節都很滿分，有夠厲害！

＃雪花秀 極致臻秀乳霜，60ml、售價16000元

把人蔘成分鑽研到極致的雪花秀這次乳霜從發現人蔘果中有新發現，每一顆小小紅色果實蘊含了日月精華的賦活能量，一年甚至只有一天可以採收，經過15段工法、1440小時生成醞釀，終於淬煉出臻鑽蔘果活萃成分，超稀有的抗老能量，再結合原有的人蔘、人蔘根等萃取，讓人用就過肌膚就能緊緻年輕抗老。

在包裝設計上，更是選用了朝鮮王朝藝術象徵的「月亮罐」，從粗糙土壤到光滑曲線的瓷瓶，展現出如同皎潔月光的柔和與優雅，讓人讚嘆藝術的精緻與奢華，讓每一瓶乳霜放在桌上，都能從視覺就感受到舒心療癒，難怪連Rosé都愛上。

＃LA PRAIRIE 魚子美顏乳霜，50ml、售價19950元

頂級瑞士保養品牌LA PRAIRIE從35年前就從高級的「海中黑鑽」魚子中，找到極致珍稀抗老成分魚子精華，不僅親水、親油，也能快速滲透進肌膚底層；魚子美顏乳霜歷經25年，一直都深受貴婦喜愛，甚至成為不可缺少的亮膚神器，最近更是進行全面更新，透過魚子微米激萃搭配魚子精萃複方，讓肌膚能夠重新啟動抗老機制，提高正能量的循環，重現緊緻豐潤，讓每位女性再也無懼歲月，活出自信美麗。

最獨特的是，在美顏乳霜的刮勺不僅份量十足，運用類似魚子的圓形打造出經典的造型，讓每一次的取用都可以是以最優雅的方式，使用保養品，塗抹在臉部肌膚瞬間就如同奶油融化在肌膚，每一寸都極致奢華。