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最近頭髮掉很多？盤點4款「頭皮養髮液」恢復蓬鬆輕盈感

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▲▼頭皮精華。（圖／Unsplash）

▲全民落髮問題年紀再下修。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

蓬鬆豐盈的秀髮象徵年輕活力，當頭皮缺乏養分時，可能讓頭髮隨著年紀增長而逐漸稀疏，正確選擇適用髮品、精準破解頭皮困擾，是髮肌豐盈健康的重要關鍵。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

#如何使用養髮液？

洗淨頭髮吹乾後使用，建議一天1-2次。

Step1：撥開頭髮，噴頭直接針對頭皮需要改善的地方噴灑

Step2：每個部位以指腹按摩10-15秒，確實讓成份滲透吸收

Step3：可以再針對困擾部位，像是髮際線等需要加強的地方重覆按

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 草本強健 養髮精華液EX，115ml，1,680元。

採用日本專利山葵根植萃成分，專為稀疏髮肌研發設計，從根源養成豐盈健康髮。經由日本研究發現，專利山葵根成份，具有強韌髮根、調理油脂分泌，維持頭皮健康環境，實現豐厚濃密髮。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲uka頭皮賦活精露，50ml，1,780元。

針對都會生活容易造成的髮肌損害所設計的「頭皮專屬小棕瓶」，配方高達93%天然成分，蘊含香草豆、射幹根、蘋果細胞萃取等滋養成分，透過甘草酸、玻尿酸補充頭皮水分；靈芝、人參補氣養髮；芍藥根去除頭皮異味，有效調理頭皮健康。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲rahua 聖壇木頭皮活效調理精華乳，38ml，1,450元。

富含omega-9的rahua油，能強韌髮根，減少髮絲斷裂；聖壇木油為天然的抗菌成分，有助於維持頭皮健康。大麻籽油富含胺基酸及omega3、6、9，能夠為肌膚建立屏障，清新的薄荷香氣能協助釋放頭部壓力。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲basiik 微生平衡11高效養髮液，80ml，2,280元。

添加歐美日四國專利成份，高達11%的植萃配方，更能完整改善頭皮蘊髮環境，滋養頭皮恢復健康狀態，直接針對頭皮做養護，改善頭皮異味，達到舒緩改善泛紅的狀況，使用起來非常便利。

關鍵字：

養髮, 頭皮, 精華, 蓬鬆

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