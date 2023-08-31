強尼戴普愛女拍戲慘遭滑鐵盧　香奈兒照寵當腕錶大使

▲莉莉蘿絲戴普是香奈兒PREMIERE 腕錶－原創款形象大使。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

強尼戴普與前女友凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的愛女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），今年與加拿大歌手威肯（The Weeknd）、BLACKPINK成員Jennie演出HBO影集《偶像漩渦》（The Idol），惡評如潮，尤其她在戲中大量的裸露戲碼被網友批沒必要，不過戲劇作品慘遭滑鐵盧，並未奪走香奈兒（CHANEL）對她的寵愛，宣布由她擔任PREMIERE 腕錶－原創款形象大使，演繹秋季最新廣告。

▲莉莉蘿絲戴普拍攝香奈兒PREMIERE 腕錶－原創款新廣告。



莉莉蘿絲戴普的媽媽凡妮莎帕拉迪絲精靈般的氣質，拍過無數香奈兒廣告，15歲開始當模特兒的她也接棒媽媽，成為香奈兒大使，出席公開活動幾乎都有品牌全力的支持，在最新的PREMIERE 腕錶－原創款廣告中，她換穿藍色緞面襯衫、蕾絲套裝兩套造型搭配腕錶，她盛讚錶款「美麗、精緻、時髦、經典。我想只有香奈兒才能創作出這樣的腕錶」。

▲布萊德利庫珀是LV Tambour腕錶形象廣告主角。（圖／LV提供）

LV（Louis Vuitton，路易威登）近期全力宣傳的Tambour腕錶，則由品牌大使、好萊塢男星萊德利庫珀（Bradley Cooper）演繹形象廣告，他在巴黎奧賽美術館露出沉思又堅定的神情，手腕上的Tambour錶格外吸睛，特色是錶殼纖薄，歸功於全心LFT023機芯展示先進製錶工藝和精緻做工。