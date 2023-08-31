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王陽明現身回應婚變傳聞　自曝有了新身分「2周掉3公斤」

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記者鮑璿安／台北報導

藝人王陽明與蔡詩芸（Dizzy Dizzo）結婚7年多，日前被爆出婚變分居消息，讓外界相當震驚。今（31日）王陽明受邀出席台灣機能服飾品牌VERVE活動，他剛接下品牌代言人身分，也首度對外說明與蔡詩芸的婚姻狀況，「 如果有任何事情需要宣佈我們就會宣佈， 女兒還是最重要的。」

▲▼王陽明參加VERVE活動 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明出席VERVE活動 。（圖／記者黃克翔攝）

王陽明正式回應：「這件事是我們私人的事情，所以我很希望大家給我們空間，我跟Dizzy都覺得我們的女兒Katiya是最重要的，希望女兒可以開心，如果有什麼事情需要宣佈我們一定會宣佈，只是目前沒有，謝謝大家的關心。」

▲▼王陽明參加VERVE活動 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明為拍攝VERVE廣告增重 。（圖／記者黃克翔攝）

雖然婚姻狀況很受關注，王陽明仍敬業分享，表示自己非常喜愛品牌Hyper lite系列，一定要帥的、時尚的，這次則穿上黑色logo T恤搭配輕薄的運動褲裝，「我會選擇輕量的，台灣天氣悶熱，而且我很愛流汗，要有吸汗功能。」被問到與品牌相似之處，他說概念和自己的生活方式很接近，很有任性、堅持，他甚至為了接下此次廣告，嘗試在短時間內增加體重到80公斤，為了看起來更厚實，但緊接著因工作滿檔加上脊椎不舒服，短短2周就掉了3公斤。VERVE快閃店將於9月1日起至9月10日於PPP藝文空間登場，展出親膚系列、日常機能系列、Hyper lite潮流系列，打造機能性時尚。

▲Roots、VERVE 。（圖／品牌提供）

▲VERVE快閃店將於9月1日起至9月10日於PPP藝文空間登場 。（圖／品牌提供）

同時，為了慶祝Roots創立滿 50 周年，「Roots璀璨50 經典再現特展」即日起正式開展，展示Roots歷年來重要大事紀與品牌過去至今的經典原型作品。也同步提供Roots 50周年限定Golden Beaver系列，帶來經典連帽上衣、圓領大學T及經典短袖T恤，舒適材質及剪裁設計，在紀念系列中特別加入金色海狸LOGO及「50 YEARS OF QUALITY&INTEFRITY」金色文字，頗具收藏價值。

▲Roots、VERVE 。（圖／品牌提供）

▲Roots璀璨50 經典再現特展 。（圖／品牌提供）

▲Roots、VERVE 。（圖／品牌提供）

▲Roots 50周年限定Golden Beaver系列 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

王陽明, 蔡詩芸, VERVE

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