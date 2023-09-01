星野在沖繩開青年旅館！大房間、無邊際泳池顛覆印象　山苦瓜披薩必吃

文、圖／Ean

給人奢華印象的日本星野集團竟也有青年旅館？沒錯，不只大家熟知的虹夕諾雅，其實星野集團旗下一共經營了5個不同定位的旅宿品牌，其中的BEB就是以「自由為本的青年旅館」作為品牌概念來打造的相對平價旅宿，目前共有3間，分別在茨城縣土浦、輕井澤以及沖繩，針對29歲以下青年還提供有感住房優惠。這回在「星野集團BEB5 沖繩瀨良垣」連住兩晚，出乎我意料的喜歡，才了解，原來，青年旅館只是一種旅宿精神，而非規格，星野集團的好質感在這完全沒被打折。此外，讓我留下深刻印象的，是很具美感的星野式在地共好，值得台灣旅宿借鏡。有別於大家對青年旅館的刻板印象就是簡單輕省，但星野集團是從共享一段美好時光為出發點，實則為旅人帶來輕奢華的青年旅館度假體驗。伴隨海風晴空、在地美食與無邊際泳池，免費租借的單車一踩，知名景點萬座毛也在不遠處，位於沖繩本島西海岸地帶的這間旅宿開幕才剛滿一年，特別若又喜歡入住新飯店，非常推薦值得一試！

▲首次入住星野集團BEB，未來有機會想再去開箱其他間BEB。

▲即便不是無邊際的連接蔚藍海洋，但這座泳池已度假感十足。



▲萬座毛夕陽，讓我想起蘭嶼的青青草原。



▲從飯店借台單車，騎個幾分鐘就能來到沙灘。

TAMARIBA，給旅人24小時開放的自由感

青年旅館有別於一般飯店，重點在於多會提供一處讓下榻住客彼此輕鬆交誼的公共空間，星野集團把這個空間取名「TAMARIBA」，日文意思是一群人聚集的地方。一進飯店右手邊就是這塊24小時開放的寬敞空間，貼心提供了桌遊、書籍，還備有不少充電插座，不管是三五親友在此聊天品嚐美食，或者偶爾需要帶上筆電在此作業，都很自在。

▲TAMARIBA是飯店的精神場域。



▲公共空間能讓房客用喜歡的姿勢自在賴在這。

▲出色的夜間照明，讓TAMARIBA到了晚上呈現不同風情。

不只室內，飯店也設計了帶有度假氛圍的戶外空間，夏日白天太陽大不建議，但到了晚上，就很適合在外面小憩一番，略帶有東南亞風情的木亭子，甚至還有輛讓人想起曼谷的嘟嘟車當裝飾，茶几上的露營燈偕同纏繞樹上燈泡串起一旁搖曳的營火，這樣的夜讓人蠻放鬆。

▲亮晃晃的夜，很是迷人。

▲不得不說，星野集團在氣氛營造上相當成熟。

▲坐著不如躺著，悠哉的。

公寓式飯店規格，打造超乎預期的房間質感！

一般青年旅館交誼空間要夠大，多是因為房間小，房客待不住所以得出來透透氣，但星野集團BEB5 沖繩瀨良垣正好相反。整館105間客房區分8種房型，至多可容納5位，每間房還都配有廚房及洗衣機，嚴格來說，這比較像是公寓式飯店，而非大家印象中背包客入住的青年旅館了。

▲擁有20.5坪大的套房，很適合一家大小同住。

▲水藍色搭配木質調，清爽的居家風格。

▲午後的陽光漫射，適合來場午覺。

這回入住的套房（Suite）房型有20.5坪，非常寬敞，在通透的設計下劃分為陽台、客廳、餐廳與臥室區，此外還有個配置浴缸的衛浴空間。不只是大、提供的家電也都頂級，百慕達烤箱、戴森吹風機還有洗烘衣機，很適合三五好友或一家子來住上幾天，很有居家感的這間客房，會讓人待了就不想出門。

▲幾張童趣的畫，活潑了客廳這面牆。

▲客房還有提供入浴劑，晚上可舒服的泡個澡。

飯店有座超美的無邊際泳池，保證值得你走出房間。還沒下水，光配色就瞬間讓視覺涼爽不少，我好喜歡漸層藍的設計，尤其是當悠游在水面下，陽光折射彷彿讓人置身海底，泡完水，就賴在池畔的水上發呆躺椅，度假感滿點！

▲水面上的躺椅，好療癒。

▲舞動的波光，也成了泳池的風景。

▲泡水消暑，好舒爽。

▲夜間照明下的泳池。

沖繩山苦瓜披薩與在地口味冰淇淋必吃！

游完泳，來份甜點是不錯的主意！可到大廳點份「沖繩紅芋蒙布朗」，讓我意外的是竟是要自己動手，接過蒙布朗槍，要擠多少隨你，美味之餘也增加互動樂趣。這裡的冰淇淋也很推薦，除了有加了餅乾堅果的花俏版冰淇淋很好拍照，其實光單吃就很吸引人，豆腐、沖繩柑橘、香蕉、海島塩等口味都優，但實在太難選擇，所以才讓我連著兩天都來報到，價格也沒比在台北吃貴，若有機會來沖繩玩，剛好路過、就算沒入住也推薦前來試試。

▲沖繩紅芋蒙布朗很適合甜點控。

▲每天都要到這報到來份冰淇淋。

▲多種口味都好好吃，推薦！

讓我蠻意外的是雖標榜青年旅館，但餐廳可不馬虎！披薩是一定要試試的，口味很多，又以很具沖繩特色的「山苦瓜披薩」是必點！不光只是在地風味，重點是確實美味，山苦瓜的味道被中和的很好，價格也平易近人，該口味披薩1500日幣、目前折合台幣約330元。若想吃得更豐盛，那就升級「BEB PIZZA SET」，包含一款披薩口味任選與擁有9種開胃菜的拼盤（不含飲料），一個人是2800日幣、折合台幣6百初，就能飽餐一頓又可品嚐多種味道。

▲餐廳空間的顏色將彩度降低，讓視覺輕盈感提升。

▲這的披薩口味都很不錯，值得一試！

▲9種開胃菜誠意充滿，好看也好吃。

▲早餐每份日幣1300（未稅），搭配自助式的優格與飲料。

▲美味的早餐 – 蝦子燉飯。

附近景點：騎單車上萬座毛大啖海葡萄蓋飯

入住星野集團BEB5 沖繩瀨良垣可跟飯店借單車，免費，附近有個知名景點 – 萬座毛，抵達前最後有個克難坡得奮力衝刺！若是單純為風景而去，還好，但為了海葡萄蓋飯，可以！這裡有座複合式的遊客中心，結合了購物與景觀餐廳，外加免費的海景瞭望台。老實說，我以前在台灣吃過海葡萄，印象中非常鹹、從此敬謝不敏，這次沒抱任何期待的既來之則點之，結果沒想到，原來產地現吃就是不一樣，不會太鹹帶些海味，淋上些許醬油，和著山藥泥、還有海膽及鮭魚卵提味，讓海葡萄吃在嘴中有著像分子料理的晶球口感，太驚喜了。

▲跟飯店借單車騎上萬座毛。

▲來萬座毛遊客中心吃午餐，大推海葡萄蓋飯。

▲新鮮的海葡萄，嚐起來口感真好。

▲就像身上的T-shirt所寫，來沖繩真的很有Summer Vacation的感覺呀！

有感與美感兼具，星野式的在地共好

除了整體設計年輕活潑、價格親民外，發現星野集團BEB5 沖繩瀨良垣有個設計蠻值得提供台灣旅宿參考，是關於在地共好。「在地共好」是近年台灣從旅宿到各產業的一門顯學，但若沒讓消費者真切感受到就易淪為一句口號，就像CSR報告書上的某個指標，到底有沒有做？恐只有業主自己知道。星野集團讓我蠻感動的一點是，不只讓住客有感，且做得漂亮！

夏日午後，晴空下一排一排迎風飛揚像是白色旗幟的，原來是一件件T-shirt，他們邀請了幾位在地藝術家在上頭設計圖案，成為這季的期間限定風景。而旅館店鋪也有賣一樣的白T，每日有幾個時段，住客可把自己設計塗鴉或設計的圖案熱壓在購買的白T上帶回家當作獨一無二的紀念品。

▲飛揚白衣，是這裡的夏日限定風景。

▲好逛的大廳商品區。

每天或早或晚，最多的是傍晚時分，會有在地獨立經營的小餐車開到旅館外空地上，有賣在地風味料理、也有賣沖繩刨冰，這天早上來的是一輛可愛的芭蕉餐車，賣的是當地栽種的芭蕉，直接在紙膠帶寫上價格貼在芭蕉上，好看又清楚，我也點了一杯香蕉牛奶，濃郁又帶清爽，好喝。

▲非常好看的餐車設計。

▲沖繩在地的芭蕉，好吃。

在餐車這件事情上，星野集團就是提供了一個場地，擺了幾組桌椅讓房客買完後可以馬上悠閒享用，無形中也增加了本身的餐飲提供品項。同時，他們也提供了一塊舞台，方便在地餐車業者自由擺攤做生意，不僅拉近鄰里關係，也讓遠道而來的遊客不用出飯店就能嚐到在地好味道，且就像彩蛋一般，每次造訪以及每天來的都不會一樣。這樣的三贏，多好！

▲不同天、不同時間，會遇上哪台餐車，都是緣分。



▲提供在地餐車業者甚至是小農有更多舞台。

▲可愛又親切的餐車老闆。

儘管是星野集團旗下的平價旅宿，但背後的那份用心與設計細節，卻沒因客房定價而有絲毫減少，就連細緻的服務也只是風格的轉換，又再一次，感動了，學習了。

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星野集團 BEB5 沖繩瀨良垣

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