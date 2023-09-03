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連志效都逃不過的「大胸困擾」！掌握3技巧穿衣不顯胖　肉肉女先筆記

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文／美人圈

韓國超人氣女團TWICE隊長志效，日前終於以Solo之姿發行個人迷你新專輯《ZONE》，主打歌〈Killin' Me Good〉洗腦旋律早已讓ONCE循環播放啦！志效作為隊內主唱除了歌唱實力了得外，如今瘦成S形的火辣身材更讓她成為健康性感女神代表！可能有不少小胸女孩會很羨慕志效的豐滿上圍，但其實大胸穿衣服容易顯臃腫、不夠時尚，甚至給人虎背胸腰的錯覺。今番編輯也整理出3個「大胸穿衣不顯胖」技巧，肉肉女、大胸妹子先筆記起來！

▲志效 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE隊長志效發行個人迷你新專輯《ZONE》。（圖／IG@_zyozyo，下同）

TWICE志效穿衣胸型不顯胖技巧

1：選擇合身但不過度緊身的衣服

大胸女一般手臂會比較有肉，且因身材豐滿，也常被界定為肉肉女或微胖女！這時候如果穿上非常貼身的衣服，就容易放大身材缺陷，上半身也會看上去很有份量，甚至一不小心就穿出水桶腰和梨形身材，真的太NG，這時候合身又不過度緊身的剪裁就是最好的選擇，就連大胸女也不例外。

▲志效 。（圖／翻攝自IG）

志效平時衣服多為微寬鬆的T恤或是背心，保留一點空間感的設計可以有效遮肉，且把衣服紮進牛仔褲裡或挑選短版剪裁款式還能突出腰部線條，修腰顯瘦又能拉長全身比例，看看160公分的志效瞬間撐出170公分的既視感，顯高效果一流。

▲志效 。（圖／翻攝自IG）

雖然志效本身身材很纖細，但在穿著比較緊身的服裝時，胸部視覺上還是會看起來比較臃腫。

2：V領、方領拉長頸部線條

由於領口最靠近胸部位置，因此剪裁上就決定了是否顯瘦！雖然志效穿著削肩背心很性感時尚，但這種背心設計很容易讓視線聚焦在豐腴的胸型，甚至還會不小心擠出副乳，大胸部直接被壓得喘不過氣。建議可以改選擇具有延伸效果的V領、方領或是一字領，不僅有縮小肩膀的作用，低領口還能降低胸部圓潤感，十分顯臉小。

▲志效 。（圖／翻攝自IG）

大胸女孩選擇V領、方領上衣，不僅能延伸頸部線條，微微露出的鎖骨線條也非常迷人，就算是微胖女孩也能帶來骨感纖瘦的錯覺！

▲志效 。（圖／翻攝自IG）

削肩背心視覺上會橫向放大，胸部反而顯得更豐腴。

3：疊搭衣服，增添層次感

利用多種不同材質衣服疊加出造型層次感，這一招可以說是志效的「顯瘦」偷吃步之一！在小背心外面搭配牛仔外套不但轉移了焦點，還能平衡上半身比例，有效藏肉外，時髦度立刻Level Up，秒晉升穿搭高手。

▲志效 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, TWICE, 志效, 大胸, 穿搭

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