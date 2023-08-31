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眼睛痠脹頭暈怎麼辦？1分鐘按摩手技排解壓力超快速

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記者李薇／台北報導

現代人3C產品使用時間長，動不動就要用眼，常常會出現壓力過高、酸澀不適的狀況，RéVive教育訓練經理Eric就推薦一套按摩手技，透過每天只要1分鐘的時間，就可以徹底放鬆。

▲RéVive,Valmont,VERSO,赫蓮娜,嬌蘭,眼霜,眼部精華,保養。（圖／品牌提供）

【眼部按摩手技】

1.先使用眼周專屬的按摩棒，從眼頭上方順著眼皮畫圈，繞道眼下再回到眼頭。

2.接著從眼頭部位Z字型沿著鼻翼下滑，到鼻翼位置。

3.然後順著眉毛同樣利用M字型按摩到眼尾。

4.另外，可以利用按摩棒的尖頭，加強睛明穴、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空、太陽穴、瞳子髎穴等位置，加強舒壓。

【推薦單品】

＃RéVive Bio-3激活眼部安瓶精華，15ml、售價15000元

▲RéVive,Valmont,VERSO,赫蓮娜,嬌蘭,眼霜,眼部精華,保養。（圖／品牌提供）

智能AI已經深入人類的生活，RéVive這次也在保養上使用全新的技術，運用創新的無人機標靶傳導，把眼周各部位需要的養分送入基底，精準釋放活性成分，同時搭配核心抗老胜肽成分，加強逆轉眼周老化現象，重現年輕緊緻膚況。

＃Valmont 肌密防禦活氧眼霜，12ml、售價6500元

▲金泰希,有院子的家,林智妍,赫蓮娜,嬌蘭,sisley,Valmont,Drunk Elephant,醉象,保養。（圖／channel.ena.d IG、品牌提供）

受到貴婦喜愛的肌密防禦活氧霜，以綿密氣泡水般的質地，深受粉絲歡迎，3月迎來同系列眼霜，如同注入泡泡般的活氧乳霜質地，推開瞬間像是慕斯融化於眼周，能深層注入年輕能量，抵禦外在刺激。

＃VERSO N°5 極致逆齡眼部賦活精華，15ml、售價2000元

▲verso。（圖／記者李薇攝）

不是以包覆技術製造A醇保養，創立全新分子式的8倍A醇，比起一般的成分更加溫和高效，可以幫助肌膚撫平細紋，細緻質地清爽好吸收，同時又可以更加溫和的被吸收，不需要適應期也可以充分擁有抗老能量。

＃赫蓮娜 植萃綠寶舒緩亮眼霜，15ml、售價4100元

▲金泰希,有院子的家,林智妍,赫蓮娜,嬌蘭,sisley,Valmont,Drunk Elephant,醉象,保養。（圖／channel.ena.d IG、品牌提供）

新手入門赫蓮娜最親民的綠寶系列，蘊含珍稀億萬珊瑚草成份，搭配咖啡因與七葉樹成分，細緻質地滋潤卻很好吸收，獨家設計的仿無名指冰導亮眼棒，一邊保養、一邊冰鎮按摩超放鬆。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙導眼部精華，20ml、售價5500元

▲金泰希,有院子的家,林智妍,赫蓮娜,嬌蘭,sisley,Valmont,Drunk Elephant,醉象,保養。（圖／channel.ena.d IG、品牌提供）

嬌蘭最引以為傲的皇家蜂王乳系列，是不少女孩入主頂級保養的首選，繼2018年出雙導精華之後，2023年再度加碼眼部保養，將10年科研濃縮成20ml，一管滿滿白蜂蜜組成煥白亮眼蜜精華、一管動態黑蜂修護科技緊提淡紋乳精華，雙管齊下，一抹撫平眼周細紋。

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關鍵字：

RéVive, Valmont, VERSO, 赫蓮娜, 嬌蘭, 眼霜, 眼部精華, 保養

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