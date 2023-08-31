眼睛痠脹頭暈怎麼辦？1分鐘按摩手技排解壓力超快速

記者李薇／台北報導

現代人3C產品使用時間長，動不動就要用眼，常常會出現壓力過高、酸澀不適的狀況，RéVive教育訓練經理Eric就推薦一套按摩手技，透過每天只要1分鐘的時間，就可以徹底放鬆。

【眼部按摩手技】

1.先使用眼周專屬的按摩棒，從眼頭上方順著眼皮畫圈，繞道眼下再回到眼頭。

2.接著從眼頭部位Z字型沿著鼻翼下滑，到鼻翼位置。

3.然後順著眉毛同樣利用M字型按摩到眼尾。

4.另外，可以利用按摩棒的尖頭，加強睛明穴、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空、太陽穴、瞳子髎穴等位置，加強舒壓。

【推薦單品】

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