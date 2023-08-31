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(G)I-DLE薇娟少有的性感氛圍！「人間Jimmy Choo」穿平底鞋也藏不住美腿

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記者鮑璿安 ／台北報導

鞋履品牌Jimmy Choo才剛發表韓女團(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟成為代言人的消息，趁著這波熱度再公開了由她在巴黎所拍攝的2023秋季系列廣告大片，薇娟以率性火辣的都會造型，搭配矚目配件單品，超有性感氛圍！

▲(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟、Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟、Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟擔任Jimmy Choo代言人，分別演繹DIAMOND多面金屬扣肩背包、MICRO AVENUE QUAD包款  。（圖／品牌提供）

薇娟擔任Jimmy Choo本季的靈感繆斯，為彰顯巴黎的高貴典雅與品牌秋季系列的融合性質，她詮釋出現代都市女性幹練的一面，在黑夜中出鏡，身穿黑色西裝外套與牛仔褲，肩背品牌標誌性DIAMOND多面金屬扣飾為亮點的斜跨包；或是以小露纖腰的中空打扮，詮釋這顆自帶閃光效果的MICRO AVENUE QUAD包款。

▲(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟、Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo新季AVENUE迷你包袋，以珍珠飾和手工刺繡的格紋花呢面料 。（圖／品牌提供）

切換到下個鏡頭，薇娟換上性感剪裁的黑白色細肩帶洋裝，展示新季AVENUE迷你包袋，以珍珠飾和手工刺繡的格紋花呢面料煥發新活力。無論是搭配白色厚底運動鞋，或是鑽飾尖頭高跟鞋，皆能散發出不同於舞台的女人味，讓粉絲見證她的時尚影響力。

▲(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟、Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟、Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟穿上DIAMOND LIGHT MAXI白色厚底運動鞋（圖二）。（圖／品牌提供）

同時，法國鞋履品牌Roger Vivier 2023秋冬系列登場，清新爽朗的Denim丹寧系列，以淺色的水洗丹寧材質於鞋履、包款與配件設計上，搭配珍珠或閃亮水晶鑽扣顯得年輕化許多。這回RV Monogram 系列更帶來了方扣的升級版，略帶復古韻味的方扣花紋針織襪靴以老花圖騰搭配高筒元素重回60年代Disco風情，可見品牌對於經典元素的嶄新詮釋。

▲▼ Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲RV Monogram 系列（左）；清新爽朗的Denim丹寧系列（右）以珍珠或閃亮水晶鑽扣增添亮麗色彩。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Jimmy Choo, (G)I-DLE, Mi-Yeon, 曹薇娟

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