香味等於品味！盤點「香氛洗沐單品」　讓你洗出帥氣男人味

▲男生越來越重視沐浴清潔，對香氛洗沐接受度變高。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

提升具有個人風格的「味道」是許多男性所追求的目標，據研究顯示男性在選擇洗沐產品時，香氛洗沐越來越受青睞，逐漸可以看出男性對品味的重視。

▲SHARECO 雪松麝香沐浴膠，750ml，780元。

成分全新升級，添加天然植物萃取，乾冷的雪松木質香氣，就好像早晨空氣般輕盈乾淨，營造慵懶自在的氣息。

▲Farcent 香水胺基酸洗沐二合一（曠野大地）。

沐浴乳也有分前中後調，曠野大地有著遼闊感的木質香，勾勒出男性自信的魅力香味。添加有機金盞花萃取、咖啡因萃取，細心呵護從頭皮、髮絲到全身每一吋肌膚。

▲laura mercier 去角質沐浴露，200ml，1,640元。

琥珀的柔和性感與香草的溫暖舒適完美融合，帶來舒適和極致放縱的感受。注入了柑橘、老虎蘭與洋茉莉的清新花香，並由杏仁、紅糖、椰子和麝香檀木增添豐富香氣。

搭配乳液更加分！

▲Drunk Elephant 多酸身體保濕乳，240ml，950元。

除了散發香氣，男生的肌膚質感也很重要，善用溫和果酸煥膚乳幫助身體溫和去角質、修復暗沉以及膚色不均，更添加舒緩植物油、保濕性油脂和維護肌膚屏障的電解質。具有晚安多酸調理精華溫和煥膚的功效，適合身體部位使用。