愛因斯坦手稿拍賣會現蹤　14頁估價3125萬起

▲愛因斯坦的親筆簽名手稿將首次在佳士得上海拍場亮相。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入秋季又是國際拍賣會旺季，佳士得（Christie’s）將於9月23日在上海華爾道夫酒店舉行的「上海拍賣10周年：20及21世紀藝術晚間拍賣」中，呈獻著名科學家愛因斯坦（Albert Einstein）的14頁親筆簽名德文手稿《新舊場論》，估價約31,250,000元起。

▲愛因斯坦約1929年以德文書寫的14頁親筆簽名手稿《新舊場論》，估價約31,250,000元起。

這份將手稿英譯本首次發表於1929年2月3日《紐約時報》的特別增刊上，當時愛因斯坦受《紐約時報》之託，以較簡單的形式解釋他對科學的兩大貢獻--狹義相對論和廣義相對論，將上拍的德文手稿中講述相對論的發現歷史與原理，並寫下科學公式，在藏家與科學迷眼中相當珍貴。

▲藝術收藏家劉益謙與王薇夫婦委託蘇富比拍賣趙無極畫作《10.03.78》，約1.3億元起。（圖／蘇富比提供）

蘇富比（Sotheby’s）則受上海龍美術館創始人、富豪收藏家劉益謙與王薇委託，將於10月5日於香港舉辦「龍途：劉益謙與王薇伉儷收藏精選」單一藏家拍賣，精選他們收藏中的40件總值超過30億元台幣的作品進行拍賣，收益將

作為支持龍美術館重要項目之用，以及未來的購藏提供資金。