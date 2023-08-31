失眠又腰痠背痛？營養師教吃「6種食物」改善更年期不適症狀

▲營養師分享吃對食物能幫助改善更年期不適。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

更年期是每個女性都會面臨的一個人生階段，但因女性和荷爾蒙迅速下降，使得許多女性容易出現月經失調、骨骼痠痛、失眠、情緒低落或失控等症狀，還會增加骨質疏鬆、身材走樣和心血管疾病等三高風險。營養師毛蕾就建議，即將進入更年期或正處於更年期的女性，平時可以多吃以下6種食物，能夠有效幫助緩解不適，讓你安穩度過更年期。

＃深色蔬菜



像是菠菜、油菜、青花菜等深綠色蔬菜；南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜等橙黃色蔬菜；還有番茄、草莓、紫甘藍等紅紫黑色蔬菜，這些深色蔬菜都含有豐富的礦物質、維生素，能減輕體內發炎反應，協調荷爾蒙分泌，建議每天吃夠300～500g蔬菜。

＃牛奶和奶製品



50歲以上和停經後女性，每天鈣需求要比一般成人要增加200mg，達到1000mg，所以每天要喝夠300～500ml的牛奶或是優酪乳，以預防骨質疏鬆。

＃豆腐



除了豆腐，還包括豆漿、豆乾等豆製品，富含優質蛋白、大豆異黃酮等成分，能補鈣、補蛋白質，還能雙向調節女性體內雌激素平衡。

＃深海魚



像是鮭魚、鯖魚、帶魚、沙丁魚等深海魚類，富含優質蛋白和Omega-3不飽和脂肪酸，具有很強的抗發炎作用，還有利於脂代謝調節和心血管健康，能幫助減少肚子上的脂肪堆積。

＃燕麥

還包括藜麥、全麥等全穀物，富含維生素B群、鉀、鎂、膳食纖維，用來代替部分白飯麵條等精緻澱粉，有助於維持排便通暢，降低更年期女性的三高風險。

＃橄欖油



還包括茶油、菜籽油、亞麻籽油等植物油，富含單元不飽和脂肪酸或Omega-3多元不飽和脂肪酸，用來替代豬油、奶油等動物油，有助於改善脂代謝、預防動脈粥樣硬化。