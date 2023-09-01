洗臉洗錯保養都白費！皮膚科醫師教「正確清潔6關鍵」：一天最多2次

▲皮膚科醫師分享正確清潔的6大關鍵，幫助養出好肌膚。（圖／翻攝IG@aoihamada、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@sulwhasoo.official、@ahc.official

想要有好肌膚，正確做好清潔絕對是第一步，洗臉洗錯擦再多保養品都白費，甚至可能造成肌膚敏感、出狀況。知名皮膚科醫師廖苑利就分享許多人常忽略的6個潔顏關鍵，快來看看你是否都做對了？

＃最好別洗澡時洗臉



建議先洗臉後再洗澡，盡量不要邊洗澡邊洗臉，因為洗澡的水溫對於臉部肌膚來說容易過高，加上蓮蓬頭的水壓過高，也會傷害肌膚。

＃洗面乳要先起泡



洗臉時建議要先將洗面乳用起泡網或是在手上打出泡沫，再抹到臉上清潔，泡沫能減緩手對肌膚的摩擦。要避免直接將洗面乳塗到臉上搓，會使臉部越來越乾燥。

＃避免使用物理性去角質產品



清潔面膜可以用，但磨砂膏等物理性去角質產品不要用。清潔面膜建議依膚質調整使用頻率，油性肌一周可用1次，乾性肌一個月1次，敏感肌則可只敷在T字部位或不使用。

＃一天洗臉次數最多2次

廖醫師表示，健康肌膚的洗臉頻率，一天最多2次就夠了，若是過敏期間，甚至可以3天不洗臉，整個屏障修護期間，只要不是出油量旺盛、會油光滿面的肌膚，洗臉頻率越少恢復越快。

＃敏感肌卸妝用卸妝乳



廖醫師建議，敏感肌卸妝盡量選擇卸妝乳，會更加溫和，也可以用洗卸合一的卸妝乳，這樣卸妝後就不需要再用洗面乳，能減少卸妝又洗臉對皮膚皮脂膜的傷害。

＃洗臉後別用毛巾來回擦



洗臉後，可用毛巾輕輕按壓，把臉上多餘水分吸乾，不要用毛巾來回擦拭。